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▲10月11日大樂透中秋加碼百萬紅包開獎，11組中開出2組，總中獎注數為2注，2組為皆為單注中獎。（圖／記者林調遜攝）

大樂透第113095期今（11）日晚間開獎，本期頭獎保證1億元，今晚大樂透獎號為07、09、12、21、26、32，特別號為27，但派彩結果顯示，本期頭獎未開出，台彩保證下期頭獎仍有1億元。今彩539頭獎則有1注中獎，獲得獎金800萬元，於彰化縣北斗鎮光復里斗苑路一段「鑫來發彩券行」開出。至於中秋加碼百萬紅包，10月11日大樂透加開之11組100萬獎項開出情形：11組中開出2組，總中獎注數為2注，2組為皆為單注中獎，本期尚有9組100萬獎項未開出，將於次期（10月15日）繼續加開。大樂透獎號：07、09、12、21、26、32，特別號為27。49樂合彩：07、09、12、21、26、32。今彩539：14、15、16、24、29。39樂合彩：14、15、16、24、29。3星彩：363。4星彩：9364。詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。第8組：08、14、15、26、27、381注獨得100萬 台南市學甲區明宜里信義路「家樂仙商行」第10組：01、31、32、39、48、491注獨得100萬 嘉義縣朴子市中正里8鄰山通路「千億帝王電腦彩券行」