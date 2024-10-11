大樂透第113095期今（11）日晚間開獎，本期頭獎保證1億元，今晚大樂透獎號為07、09、12、21、26、32，特別號為27，但派彩結果顯示，本期頭獎未開出，台彩保證下期頭獎仍有1億元。今彩539頭獎則有1注中獎，獲得獎金800萬元，於彰化縣北斗鎮光復里斗苑路一段「鑫來發彩券行」開出。

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至於中秋加碼百萬紅包，10月11日大樂透加開之11組100萬獎項開出情形：11組中開出2組，總中獎注數為2注，2組為皆為單注中獎，本期尚有9組100萬獎項未開出，將於次期（10月15日）繼續加開。

🟡10/11完整中獎號碼

大樂透獎號：07、09、12、21、26、32，特別號為27。

大樂透中秋加碼百萬紅包完整獎號：點此查看

49樂合彩：07、09、12、21、26、32。

今彩539：14、15、16、24、29。

39樂合彩：14、15、16、24、29。

3星彩：363。

4星彩：9364。

詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。

▲今日2月14日大樂透頭獎金額高達1.64億元，在高雄竹旺彩券行開出開出，由一人獨得。（圖／記者林調遜攝）
▲10月11日大樂透中秋加碼百萬紅包開獎，11組中開出2組，總中獎注數為2注，2組為皆為單注中獎。（圖／記者林調遜攝）
📍第113095期（10/11開獎）中秋加碼中獎獎號　兌獎期限2025/1/13

第8組：08、14、15、26、27、38

1注獨得100萬　台南市學甲區明宜里信義路「家樂仙商行」

第10組：01、31、32、39、48、49

1注獨得100萬　嘉義縣朴子市中正里8鄰山通路「千億帝王電腦彩券行」

資料來源：台灣彩券113年中秋加碼

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