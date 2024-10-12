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為提升臺灣籃球的實力與未來性，中信特攻將推出「System Rising－星火計畫」，建立基層教練提升系統，幫助基層教練和球員成長。透過新北市政府協助，第一年特攻將以新北市國中籃球教練為主要對象，透過外籍教練提供系統化訓練，提升基層教練的訓練觀念，可以接軌國際，並幫助基層教練在指導年輕球員時，建立對團隊、空間的理解，養成解讀比賽的思考及應變能力，在關鍵時刻做出最有效的因應。中信特攻從第二季引入歐洲球風以來，一直強調場上空間、團隊協作和解讀比賽，國家球風的養成必須從基層開始，球團也認同這樣的觀點並願意身體力行，這一次辦「星火計畫」就是希望能推廣理念，而他們也不會藏私，未來相關資料也都會全數公開，提供基層有意願提升的教練、球員吸收。中信特攻總經理表示劉志威，特攻球團希望紮根基層，提升台灣小球員的比賽理解程度，「不要只靠天賦來打球，而是從小就要建立好觀念」。「星火計畫」邀請塞爾維亞籍教練「游維察」（Jovica Ratković）擔任總教練，Jovica為中信特攻助理教練莫米爾（Momir Ratkovic）的哥哥，持有國際籃球總會（FIBA）教練證照，並俱備歐洲男子籃球俱樂部教練、U14.16歐洲女子籃球俱樂部教練及U16女子國家隊助教經驗。游維察將主導編纂教材、規劃教學進度等，搭配助理教練劉韋辰，在基本技能和體能外，更專注於團隊、系統、空間等觀念的提升，並能運用在日常賽訓中，幫助臺灣籃球從基層開始改變。劉韋辰於中信特攻成軍首年即為特務軍團一員，新賽季將轉任「星火計畫」助理教練，其成熟穩健的球技與個性，勢必能在「星火計畫」中適時給予基層教練協助，讓臺灣基層籃球更加進步。「星火計畫」有別於以往單點式講座，本計畫採分階段、長期深入教學，著重參與訓練計畫的教練實際操作，將所學知識轉化為實際運用的能力。規劃基礎約4堂課、進階約6堂課，每週1-2堂、每堂約2-3小時，完整的一套訓練大約8週。此外，為能深耕基層籃球教育，本計畫教材將集結成冊後全數公開，提供基層教練、籃球愛好者能接收新觀念。