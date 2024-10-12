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▲陳琴富（右）和張友驊（左）是多年好友，聽聞噩耗悲慟不已。（圖／水月蘭若 （陳琴富）臉書）

▲張友驊（左）曾是《新聞龍捲風》主持人，和戴立綱（右）也有過合作。（圖／戴立綱臉書）

今年12月才準備要過70歲生日的名嘴張友驊，不幸於昨（11）日過世，享壽69歲。媒體人陳琴富透露，是因為張友驊跌倒後遲遲沒甦醒，加上腦部有病變，家屬最終才忍痛決定拔管，讓他一路好走。陳琴富表示，張友驊過世時間約莫是上午8點左右，目前身後事會如何處理，相關細節他還不知道，只確定家屬會在10月30日替張友驊舉行告別式。據《中時新聞網》報導，陳琴富透露張友驊過世的相關細節，表示他上週日到醫院看張友驊，人還是沒醒，週一（7日）醫師幫他做了斷層掃描，發現張友驊腦部有病變，要觀察這2天能不能醒過來，但張友驊始終沒睜開眼睛，最後他的太太才選擇拔管，拿掉所有維生儀器，讓張友驊一路好走。他也說張友驊過世時間大約是早上8點，拔管後家屬就傳訊通知他噩耗，讓他悲慟不已。陳琴富指出，他目前只知道家屬確定會在10月30日幫張友驊舉行告別式，其他身後事細節還不清楚。陳琴富也在臉書寫下長文哀悼張友驊，「你永遠是當年那個樣，單純帶一點痞，講話雖然誇張但心地善良，偶爾在公共場合碰到，許是時間的堆疊，總如見兄弟一般親切」，他表示自己日前也曾到醫院探望張友驊，他還握住張友驊的手，怎料如今就天人永隔，希望張友驊往生極樂，「慢慢走 別再跌跤了」。回顧張友驊生涯，從事政治評論員多年的他，口頭禪是：「我知道的事情很多，但是我不能說」，更有一段金句為人所知，完整全文為：「這件事全世界只有三個人知道，一個是當事人，一個是我，另一個是誰？很抱歉，我不能說。 」當年政治反串娛樂節目《全民亂講之全民大悶鍋》爆紅時，藝人九孔也曾在節目上模仿「張友華」，帶動一股熱潮，如今幾段金句成絕響。而作為資深名嘴的張友驊，畢業於中國文化大學史學系，早年曾擔任自立報系經濟研究室兼軍事記者、《首都早報》軍事記者，也曾在陳水扁競選台北市議員時擔任助選員，後在節目中爆料陳水扁的司法爭議，從挺扁轉為倒扁，和邱毅一起揭露相關弊案，讓他獲得「揭弊雙雄、爆料天王」的封號，一直是政論節目的常客，也曾擔任過 《新聞龍捲風》主持人。