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颶風米爾頓（Hurricane Milton）侵襲美國佛羅里達州，造成至少16人死亡，美國海岸巡防隊（US Coast Guard，USCG）當地時間10日在墨西哥灣海域，救起1名漁船船長，他主要是靠緊抓冰箱漂浮，加上有穿救生衣、帶定位信標，才能挺到獲救。綜合外媒報導，美國海岸巡防隊在離佛州海岸約48公里的水域上，發現男子受困，急忙使用直升機垂降後，游到男子身邊，協助他離開海面，隨即就將男子送往坦帕綜合醫院接受治療。海巡隊官員透露，受困男子名為戴夫（Dave），本身是漁船船長，當地時間9日在修理漁船時，因為漁船無法正常運作，加上颶風登陸在即，而透過無線電求援。當時接線員提醒他要先穿上救生衣、抓好緊急定位信標，等待救援，戴夫隨後於晚間6點45分失聯。隔天上午，海巡隊按照定位信標，在距離長船礁（Longboat Key）約48公里的水面上發現戴夫，成功將他救上岸。在經過一整夜狂風、巨浪吹拂，戴夫奇蹟似的生還，連海巡人員都直呼：「即使是最有經驗的水手，都不一定能在這惡夢般的海況倖存下來。」