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▲11日清晨，高雄市92歲吳姓老婦人，徒步經過三民街時，遭一台小客車撞飛，吳婦傷重倒地當場死亡。（圖／翻攝畫面）

高雄市三民區中華三路、三民街口，昨日清晨發生死亡車禍，92歲吳姓老婦人徒步穿越路口，疑未注意紅燈，慘遭轎車撞倒身亡。肇事駕駛不但未下車查看及報案，反而當場棄車逃逸。警方徹夜追查，今（12）晨於屏東縣逮捕肇事駕駛，經查身份為毒品通緝犯，攔捕過程中還數度倒車衝撞警方，行徑惡劣。警方組成專案小組展開調查，經過濾監視器後，查出32歲蔡男涉有重嫌，肇事後棄車徒步逃逸，先是於附近自強路巷弄打電話向39歲林姓友人求救，由友人接應離開至新光路下車，再徒步至前鎮區林森四路，改搭乘多元計程車至仁武區下車後徒步逃逸，數度製造斷點。警方清查蔡嫌地緣、交往關係後，今晨循線於屏東縣九如鄉九如路二段產業道路展開攔截圍捕。過程中，蔡嫌還數度倒車衝撞警車，但最終仍被強勢警力逮捕，同時在車上查獲其配偶王女及起獲毒品等違禁物。經查，蔡嫌因涉毒品案，分別被橋頭地方法院、高雄地方檢察署、橋頭地方檢察署發布4案通緝，須執行4年多刑期，疑因害怕通緝犯身份曝光，故選擇肇事逃逸，全案訊後依過失致死、公共危險、妨害公務及毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦，將一併移送發布通緝單位歸案；林男、王女則依藏匿人犯罪嫌併案移送偵辦。