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基隆市長謝國樑罷免投票案將於明（13）日登場。基隆市選委會說明，投票結果，有效同意票若多於不同意票，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上（7萬7700票以上），罷免才能通過。反之，有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數，或同意票數未達7萬7700票，均為否決。基隆市第19屆市長謝國樑罷免案將於10月13日上午8時至下午4時舉行投票，此次本市7個行政區，共設283處投票所、選務工作人員共計3,300餘人，投票人人數31萬797人。基隆市選委會說明，依公職選罷法規定，罷免案投票結果，有效同意票數若多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上（7萬7700票以上），才能通過；反之，有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數，或同意票數未達7萬7700票，均為否決。基隆市選委會指出，罷免票為白色，投票人領取罷免票後，應立即使用選委會製備的圈選工具自行圈選，並將罷免票摺疊投入票匭，不得逗留。基隆市選委會表示，投票人於投票時間內攜帶本人國民身分證、印章和投票通知單，到指定的投票所投票，並特別提醒政黨及任何人於投票日不得從事競選、助選或罷免活動。另投票當天，除執行公務外，任何人不得攜帶行動電話或具攝影功能之器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限。投票人亦不得將罷免票攜出投票所或將罷免票以外之物投入票匭或故意撕毀罷免票，也請民眾詳加留意，以免觸法。各區公所已將罷免公告、投票通知單送達選舉區內各家戶，民眾如未收到，可逕向戶籍所在地之區公所查詢。