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明天就是罷免基隆市長謝國樑的投票日，國民黨立委羅智強、葉元之、林沛祥今（12）日赴基隆安樂市場陪同謝國樑選前衝刺。羅智強表示，這場罷免鬧劇可以結束了，明天基隆人要站出來，用不同意罷免票告訴罷免團體，基隆人沒那麼好欺負。羅智強表示，基隆人不要仇恨，而是要是非公道，東岸商場一案真正該被懲罰的是林右昌，而林右昌卻把所有爛攤子留給謝國樑。他怒斥，憑什麼守護基隆市產的市長要遭到惡意罷免，這場鬧劇可以結束了。他強調，善良的基隆人最講是非公道，也最有義氣，我們不允許惡質的仇恨罷免。葉元之指出，本次罷免全國都在關注，謝國樑在當選上之後就致力於市政，不該因為擋了將市產送給朋友的林右昌財路而遭到罷免，如此全台灣人都無法接受。他呼籲，明天這一票很重要，期待基隆市民能勇敢投下不同意罷免票。有關今晚選前之夜遭傳有一百元交通費一事，謝國樑出面闢謠，自己曾參選過三屆立委、一屆市長，所有競選活動都未曾遭起訴或判刑確定，交通費完全是子虛烏有，稍晚國民黨基隆市黨部將依法提告。謝國樑表示，今日為反罷免宣傳最後一天，有關近日基隆頻繁出現對不同立場的叫囂、尾隨等脫序行為絕對不是好的城市氛圍。他呼籲，法律是最重要的底線，雙方支持者都要理性、合法支持自己的理念，也期盼檢調單位能盡速釐清真相，替基隆捍衛清白。