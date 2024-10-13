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▲綜藝天王吳宗憲和女兒Sandy（吳姍儒）默契十足。（圖／記者葉政勳攝）

▲曾寶儀主持金鐘獎表現大氣，獲得外界好評。（圖／三立提供）

▲曾寶儀找YouTuber阿翰一起合拍金鐘獎開場影片，重現爆紅的「九天玄女」哏，帶出上屆所有入圍的戲劇節目獎。（圖／翻攝自曾寶儀IG）

▲黃子佼（左起）、曾寶儀、小S 於2015年在金鐘獎大和解的畫面令人印象深刻。（圖／中視YouTube）

▲曾國城（左）與唐綺陽主持金鐘頒獎典禮，帶來開場歌舞。（圖／三立提供）

▲典禮主持人視網膜帶著愛犬「柚子」走上金鐘56紅毯。（圖／NOWnews影像中心）

▲金鐘典禮超時，視網膜喝香菜汁自我懲罰。（圖／視網膜臉書）

第59屆金鐘獎頒獎典禮將於本月18、19日舉行，節目與戲劇類主持人分別由吳姍儒、姚淳耀首次獨挑大梁主持，其實主持人或頒獎者雖非榮耀焦點，卻經常是頒獎典禮上收視率最高的話題人物，《NOWnews今日新聞》列出5大最有梗主持人，邀您一起回顧金鐘獎的精采時刻！儘管吳宗憲只主持過金鐘獎2次，但綜藝天王渾身是梗，即使擔任頒獎人都是話題焦點，他在第52屆典禮與女兒吳姍儒合體頒獎，因為得獎一時講錯文化部長鄭麗君的姓氏，立刻在頒獎台上更正，被女兒笑說「沒念書」，一搭一唱細數各個入圍主持人的優勢，逗得台下哈哈大笑，影片在YouTube創下258萬次瀏覽率。他與知名主播沈春華在第50屆典禮反擊評審的嚴厲批評，頒獎時狠虧評審「不是我朋友」，又馬上改口「他們是家人」，充滿綜藝魂的表現，同樣創下232萬次瀏覽率，成功炒熱話題，掀起典禮最高潮，讓觀眾稱讚「字字都是針，句句皆是梗，幽默表現實在經典！」、「怪不得在台灣紅了這麼久，很棒！」氣質出眾的知性主持人曾寶儀，前年首度主持金鐘獎就令人驚豔，她突破娛樂領域限制，找來網紅阿翰飾演的算命老師「九天玄女」，拍攝融合《華燈初上》、《逆局》、《茶金》等5部戲劇串起的短片開場，向入圍者致敬，空前絕後的超強開場，獲得一片好評，曾寶儀被誇讚非常有創意，而且從主持過程中不難發現，她對每個入圍者都做了滿滿的功課，甚至神來一筆提及前輩夏靖庭是她心中的遺珠，因為每部電視劇都有他的身影，超級暖心的表現，被讚是近年來頒獎典禮最成功的主持人。總能讓觀眾捧腹大笑的小S，和蔡康永擔任第39屆金鐘獎時主持人，同時也以《求婚事務所》入圍最佳女配角，幽默的她製作了裸體看板放在座位上，還向頒獎人李亞萍喊話，表示若不是她得獎「就把信封撕毀」，笑壞眾人。不過她最精采的表現就是在第50屆金鐘獎大方邀請黃子佼、曾寶儀上台合影，曾經因三角戀鬧上新聞，3個人經過多年時間破冰，終於同框創造「佼寶S」世紀大和解，堪稱是金鐘獎最經典的一幕。屢次獲得金鐘獎肯定的曾國城，從2010年和方芳芳搭檔，到去年與唐綺陽再掌節目類頒獎典禮，總共跨越12年、主持過5屆頒獎典禮，是目前的最高紀錄保持人。儘管年屆55歲，曾國城仍然在演出時又跳又Rap，和唐綺陽合唱〈我要你的愛〉，表現不輸年輕人，他在會後坦言心情非常澎拜，擔綱主持又期待得獎的情緒交雜其中，最後因超時36分鐘忍不住落淚。為掌控時間得宜，他不敢即興發揮太多創意，強調自己不斷在思考如何在時間限制內發揮創意，想要開些玩笑，卻因為時間受限綁手綁腳，，還不斷詢問媒體為自己的主持打幾分、哪裡還可以更好，真的非常在乎外界的意見。金鐘歷屆主持人形形色色，但視網膜絕對是最特別的，他創設《眼球中央電視台》頻道，並製作一系列諷刺新聞而走紅，是著名的百萬YouTuber，他在第54屆頒獎典禮和黃子佼、茵聲上演脫口秀「網台大戰內容就是王道」，模仿各大電視台的片頭音樂，還展現精湛的口條，狠虧入圍者來參加「祝福別人得獎」的典禮，被讚「拯救了整場典禮」。這次的精采表現，讓視網膜的初次金鐘體驗評價不錯，過去從未有大型頒獎典禮經驗的他，獲邀主持第54屆金鐘獎，首次主持就獨挑大梁，還帶著愛犬「柚子」一起走紅毯，超萌畫面逗笑全場，他事前允諾若超時1分鐘就喝1杯討厭的香菜汁，最後超時16分鐘，視網膜履行承諾，痛苦扭曲著臉和夥伴們喝完16杯香菜汁，說到做到的表現獲得滿堂彩。