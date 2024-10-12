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▲花蓮振興券領取懶人包。（圖／翻攝自徐榛蔚臉書）

▲花蓮振興券領取懶人包。（圖／翻攝自徐榛蔚臉書）

0403花蓮大地震之後，當地政府竭盡所能想要重振經濟。花蓮縣府編列10億元，從今（12）日起發給縣民每人3000元振興券，可在縣內實體商店消費，使用期限至明年2月底。一早各地湧現人潮，甚至有民眾提早1個半小時排隊。為刺激震後經濟，花蓮縣政府編列新台幣10億元，發放32萬名縣民每人3000元振興券，委託中央印製廠印製，分為200元及500元2種面額，設有防偽辨識。振興券的領取對象為113年4月3日設籍於花蓮縣的縣民、已取得居留證或定居證且居留地址在花蓮縣的外籍配偶或中國、香港、澳門籍配偶，以及4月3日以前出生且已於60天內設籍花蓮縣的新生兒，領取時間從113年10月12日起至10月18日，每天上午9時至下午5時止，假日（10月12日至13日）按村里鄰別設置發放所，平日（10月14日至18日）則在鄉鎮市公所或其公告指定地點領取。領取振興券時，滿18歲的成年人須攜帶最新身分證、居留證或定居證正本及印章親自領取或依規定委託他人代領；未成年人則由父母或監護人攜帶相關證件代為領取；受監護宣告之人則由其監護人攜帶相關證件代為領取，縣府特別提醒，振興券領取後若遺失、毀損、被竊或被盜，不予補發，且振興券限於花蓮縣內消費使用，不得找零、轉售、兌換或退換現金。花蓮這次發放的3000元振興券分為200元面額5張、500元面額4張，可適用於餐飲、購物、娛樂等多元消費場域，並同時享有多個店家及場域的加碼優惠方案。