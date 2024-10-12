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明天就是罷免基隆市長謝國樑投票，立法院長韓國瑜在選戰最後關頭現身基隆力挺謝國樑，先到基隆城隍廟參拜，再陪同謝國樑車隊掃街，韓國瑜金句連發，他問現場民眾為什麼要罷免謝國樑？他有貪污嗎？他有腐敗嗎？現場民眾大喊「沒有！」韓國瑜接著自嘲問「他有去選總統嗎？」引發在場民眾哈哈大笑。謝國樑說，之前韓國瑜忙著籌備國慶大典跟晚會，昨天下午接到電話說，院長願意來基隆加油打氣，感謝韓國瑜在關鍵的時刻來到基隆，他們要繼續團結努力，催出不同意罷免票，這不只關係到基隆，更關係到台灣政局穩定。韓國瑜致詞時說，今天來到護國城隍廟，「護國」也是保護謝國樑的意思，人間有包青天、陰間有城隍廟，城隍廟就是考核父母官有無認真守護市民，究竟是貪官還是清官，城隍爺要一一把關。韓國瑜說，謝國樑上任以來認真、付出，是最棒的基隆市長，他們都看在眼裡，為什麼要罷免謝國樑？這是最核心的問題，」他貪污了嗎？他腐敗了嗎？民眾喊沒有，韓國瑜接著又問，「他去選總統了嗎？」現場民眾哈哈大笑。韓國瑜說，明天是非常重要的日子，希望勇敢、有智慧的基隆市民，一定要投下不同意票，保護謝國樑，更要向全台證明基隆有最優秀的選民。參拜完城隍廟後，韓國瑜陪同謝國樑上戰車進行車隊掃街，不少基隆市民熱情支持，大喊「謝國樑加油！」還有不少開車的民眾搖下車窗表達支持，路邊的民眾也頻頻揮舞雙手，氣氛熱絡。