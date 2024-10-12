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▲泰國男歌手羅杰夫也將出演《荊棘天堂》。（圖／翻攝自臉書）

曾獲2022年萬國小姐的人氣冠軍英法瓦拉哈日前公開出櫃，坦言是雙性戀，而她也因2024年泰國新片《荊棘天堂》（The Paradise of Thorns）成為話題焦點人物。電影《荊棘天堂》描述從一片榴槤園展開關於爭產、慾望及權力的鬥爭，除了高人氣BL男神羅杰夫（Jeff Satoe）領銜主演，女主角由2022年泰國萬國小姐（Miss Grand Thailand）人氣冠軍英法瓦拉哈（Engfa Waraha）擔綱，外型甜美的她IG追蹤數累積破400萬，日前她公開宣布自己也屬於LGBTQ+族群，引發熱烈討論。高人氣的英法瓦拉哈不僅外表亮麗，舞技更十分出色，然而在《荊棘天堂》中，她必須收起光環與拋開才華，以農婦扮相飾演盡心盡力服侍養母的「阿茉」，目標是繼承榴槤園土地與房產。她也是羅杰夫繼承伴侶財產的最大威脅，電影講述男主角羅杰夫與同性伴侶無法透過婚姻平權法，繼承與另一半的遺產。女主角英法瓦拉哈在戲外曾坦言自己也屬於LGBTQ+族群，是雙性戀並且交過女朋友，她日前在宣傳時曾透露：「初次接觸劇本，讀本的第一天，因為能夠感同深受每個角色的處境，馬上就為這個故事感動到哭了，而我的角色也很快就融入我的心中。」她也感性提到：「也許當時同婚是合法的，這一切的悲劇就不會發生了吧！」