Netflix熱門實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》大紅，包含參賽者、評審名聲水漲船高，節目中出現的餐點也備受討論，其中，黑湯匙選手「拿坡里美味黑手黨」以超商的現成食物，所做成的義大利甜點「栗子提拉米蘇」，讓人看完都驚呼「想吃！」，而韓國便利超商「CU」也宣布推出此商品。如今不用飛到韓國，台灣也有許多餐廳、甜點業者，已經搭此風潮推出了「栗子提拉米蘇」，《NOWnews今日新聞》精選5家名店，詳細資訊一次看。
📍聖保羅烘焙花園
即日起推出栗子提拉米蘇，已美式餅乾加上咖啡，搭上奶油乳酪做成得滑順奶油餡，上頭有炒香的杏仁與自然熟成的栗子。每杯99元起，需於全台18家門市自取。
預購這裡去：官網（按此）
📍流浪者甜點研究室
2004年開業，老闆原本是蛋糕甜點講師，地址開在一般住宅，以作外帶預訂為主。這裡的栗子提拉米蘇以榛果拿鐵、消化餅、鮮奶油、栗子、可可粉、玉米脆片等組成，需預約。
▪️店家資訊：
地址：台中市北屯區崇德七路160號
電話：04-2241-1367
📍SOi
位在台南的純素甜點名店，推出的「栗子太妃拿鐵提拉米蘇」以豆腐取代奶油乳酪，還有用了豆乳慢火熬煮出的栗子泥。底下是自製法式杏仁奶油餅乾，浸泡太妃燕麥奶拿鐵，再配上可可粉、香炒栗子杏仁與75%可可碎豆，標榜「無酒精、無蛋奶、植物系」。
預購這裡去：官網（按此）
📍禾壤 SOIL
台中義法餐酒館，獨棟建築，裝潢有格調，新推出「濃厚栗子風味提拉米蘇」，強調加入純馬斯卡彭起司與高濃度蘭姆酒，呈現禾壤獨有的風格。「濃厚栗子風味提拉米蘇」販售期可能僅到10月13日。
▪️店家資訊
地址：台中市南屯區精誠路472 號
電話：04-2471-0197
📍猶大"獅"廚 The little lion of Judah
在高雄創立已約10年的私廚餐廳，店內本就有提供提拉米蘇，現在特別製作栗子提拉米蘇，除了加入焦化栗子奶油泥，上頭撒的並非可可粉而是OREO餅乾粉，算是一大特色。
▪️店家資訊
地址：高雄市慶昌街11巷23號之5
電話：07-231-5022
我是廣告 請繼續往下閱讀
即日起推出栗子提拉米蘇，已美式餅乾加上咖啡，搭上奶油乳酪做成得滑順奶油餡，上頭有炒香的杏仁與自然熟成的栗子。每杯99元起，需於全台18家門市自取。
預購這裡去：官網（按此）
📍流浪者甜點研究室
2004年開業，老闆原本是蛋糕甜點講師，地址開在一般住宅，以作外帶預訂為主。這裡的栗子提拉米蘇以榛果拿鐵、消化餅、鮮奶油、栗子、可可粉、玉米脆片等組成，需預約。
▪️店家資訊：
地址：台中市北屯區崇德七路160號
電話：04-2241-1367
📍SOi
位在台南的純素甜點名店，推出的「栗子太妃拿鐵提拉米蘇」以豆腐取代奶油乳酪，還有用了豆乳慢火熬煮出的栗子泥。底下是自製法式杏仁奶油餅乾，浸泡太妃燕麥奶拿鐵，再配上可可粉、香炒栗子杏仁與75%可可碎豆，標榜「無酒精、無蛋奶、植物系」。
預購這裡去：官網（按此）
📍禾壤 SOIL
台中義法餐酒館，獨棟建築，裝潢有格調，新推出「濃厚栗子風味提拉米蘇」，強調加入純馬斯卡彭起司與高濃度蘭姆酒，呈現禾壤獨有的風格。「濃厚栗子風味提拉米蘇」販售期可能僅到10月13日。
▪️店家資訊
地址：台中市南屯區精誠路472 號
電話：04-2471-0197
📍猶大"獅"廚 The little lion of Judah
在高雄創立已約10年的私廚餐廳，店內本就有提供提拉米蘇，現在特別製作栗子提拉米蘇，除了加入焦化栗子奶油泥，上頭撒的並非可可粉而是OREO餅乾粉，算是一大特色。
▪️店家資訊
地址：高雄市慶昌街11巷23號之5
電話：07-231-5022