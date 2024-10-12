我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市長謝國樑罷免投票案將於明（13）日登場，立法院長韓國瑜在選戰最後關頭現身基隆力挺謝國樑，就連無黨籍立委高金素梅都來了。高金素梅喊話，明天請大家一起出來投票，「教訓這個沈淪貪腐，愛說謊不守法民進黨！」韓國瑜今天下午現身基隆城隍廟，以行動力挺謝國樑，現場被大批韓粉擠爆。其中，國民黨立委林沛祥、無黨籍立委高金素梅也現身陪同。高金素梅先是和謝國樑在基隆城隍廟門口，等待韓國瑜到來，她受訪時直言，基隆很多原住民朋友，最近原住民被行政院長卓榮泰欺負，所以原住民要出來投票！隨後，韓國瑜和謝國樑致詞完準備車掃，高金素梅則和林沛祥等民代站上後方第二台車，陪著謝國樑一起車掃，高金素梅直呼，「要教訓這個沈淪貪腐，愛說謊不守法民進黨！明天大家一起出來投票！」林沛祥則高喊，讓基隆市長好好做事，基隆人保護自己的市長！高金素梅近日因原住民「禁伐補償」未編入明年度中央政府總預算案，與行政院槓上，昨天更爆料，卓榮泰竟然在「和解飯」上稱，「行政院沒對禁伐補償提覆議案，這已是我對原住民的仁慈。」讓高金素梅批，嘴巴和解手插刀，這種行為就像1450側翼。