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▲國民黨籍基隆市議員宋瑋莉P圖勘災被網友抓包。（圖／翻攝自宋瑋莉臉書）



國民黨基隆市議員宋瑋莉日卡在社群媒體發出「勘災照」，被網友批評是用P圖合成後，陸續有網友利用她的去背照與其他圖片亂合成惡搞，不過，宋瑋莉霸氣承認「對，我就是P圖」，勘災照也因此爆紅。國民黨立委葉元之今（12）日到基隆與基隆市長謝國樑合體掃安樂市場時，宋瑋莉也在場，葉元之還找宋瑋莉一起合照，做出當時P圖勘災照的姿勢，十分有趣。葉元之在臉書PO出與宋瑋莉合照的照片，兩人一起做出宋瑋莉P圖勘災照的姿勢，葉元之還寫下「這張不是p圖，瑋莉姊本人很親切！」日前颱風襲台，國民黨籍基隆市議員宋瑋莉在臉書PO出勘災照，卻被眼尖網友發現，該照片竟然是P圖，且是將宋瑋莉本人照片去背後，P上另一張淹水較為嚴重的照片上，宋瑋莉也霸氣承認「對！我就是P圖」，強調自始至終，自己從未提及這是本人現場勘災圖，喊話有心之人如再有轉發P圖，就要提出告訴。