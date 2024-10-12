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▲立法院長韓國瑜現身力挺基隆市長謝國樑。（圖／國民黨基隆市黨部提供）

▲立法院長韓國瑜現身力挺基隆市長謝國樑。（圖／國民黨基隆市黨部提供）

▲立法院長韓國瑜現身力挺基隆市長謝國樑。（圖／國民黨基隆市黨部提供）

基隆市長謝國樑罷免投票案將於明（13）日登場。立法院長韓國瑜稍早現身基隆力挺謝國樑，致詞時更金句連發，自嘲問「他有去選總統嗎？如果他去選總統你還可以罷免他，他也沒選總統啊！」引發在場民眾哈哈大笑。對此，國民黨立委羅智強直呼，「幽默自嘲，智慧有氣度，實在太佩服了！」韓國瑜致詞時提及，今天來到護國城隍廟，「護國」也是保護謝國樑的意思，人間有包青天、陰間有城隍廟，城隍廟就是考核父母官有無認真守護市民，究竟是貪官還是清官，城隍爺要一一把關。韓國瑜說，謝國樑上任以來認真、付出，是最棒的基隆市長，他們都看在眼裡，為什麼要罷免謝國樑？這是最核心的問題，他貪污了嗎？他腐敗了嗎？民眾喊沒有，韓國瑜接著又自嘲問，「他去選總統了嗎？」現場民眾哈哈大笑。對此，羅智強直言，韓國瑜提及「為何罷樑？他有去選總統嗎？」這段話，是幽默自嘲，智慧有氣度，讓他直呼「實在太佩服了」。