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高雄全家海神是T1聯盟第一季冠軍，不過之後兩年皆未能率隊攻頂，今年他們加入新職籃聯盟TPBL，球隊換了總教練、洋將陣容也有比較大的改變，新賽季表現很值得期待。今天摩爾斯和比斯赫兩名外籍球員合計攻下40分。總教練費雪（Mathias Fischer）表示，球隊這一季陣容深度很很好，新賽季防守是第一，希望讓每個人都清楚自己的角色。海神今天對上夢想家，上半場以62：47領先，將分數給拉開，摩爾斯和威勝分別拿下14分和12分。下半場分差持續拉開，比賽快速進入到垃圾時間，最終以25分之差取勝。海神教練費雪賽後表示，整體表現還不錯，今天球隊分數拿得很多，幾個時段的防守也讓他感到很滿意，包夾侵略性夠高，也完成一些抄截，不過這場比賽也有一些非受迫失誤球，需要去修正。海神這一季洋將陣容大改變，簽下擁有美國與義大利國籍的摩爾斯（Anthony Morse），以及荷蘭國家隊現役球員比斯赫，兩人這一場分別拿到22分和18分。談到對球隊這一季的期許，海神新任主帥費雪稱現在談這個還太早了，但可以確定的是，球隊需要善用陣容不錯的深度，「我想讓每個人知道他們的角色，以及如何做好防守。我們陣容板凳輪替很棒，我想要最大化陣容優勢，每個人都要知道自己的角色，防守擺第一；每個人都要全場壓迫，防守好，進攻自然而然能帶上來。」夢想家今天有多名球員缺陣，包括本季加入球隊的明星控衛蔣淯安，球隊總教練皮爾曼說，每一個球員都有機會在開季上場，但他們從傷兵回來可能還需要有一個體能測試，看他們下禮拜是否能承受兩次高強度訓練，如果都能通過，那麼就有機會可以回歸，不過球隊不會操之過急，一定會等到他們都健康了，才會「開綠燈」准許球員出賽。