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▲來自荷蘭的比斯赫此役繳出全方面數據。（圖／高雄全家海神提供）

TPBL高雄全家海神今(12)日在熱身賽對決夢想家，全場13人輪番上陣，皆有得分貢獻，團隊籃板、助攻皆優於對手，並飆進11記三分球，其中吳曉謹6投4中，比斯赫外線也4投3中，終場海神118：93笑納勝利。來自荷蘭的比斯赫此役繳出全方面數據，斬獲18分含7罰俱中，三分球手感也火燙4投3中，外帶5籃板、2助攻。相較前役，比斯赫認為在得分之外，他更在意防守表現，比前一場更強勢。生涯首度到亞洲征戰，比斯赫此役難得場邊有家人助陣，讓他打起來更起勁，比斯赫說：「擔任機長的叔叔這幾天剛好飛到台灣，藉此機會邀請他來看球。整個賽季很長，在海外工作，有家人跟團隊的支持很開心，剛好今天表現也不錯。」熱身賽首度登場的摩爾斯繳全隊最佳22分、8籃板，威勝16分、12籃板「雙十」，率海神上半場取得15分領先，易籃後比斯赫、吳曉謹外線連發，第三節繳31比18攻勢，末節呂威霆、勤明慶挺身，將領先擴大到25分。下週迎接開幕戰，費雪教練針對團隊陣容板凳輪替的適應部分，希望球員對自己的角色更熟悉，「將防守擺第一，做好全場壓迫，好的進攻機會自然會來。」吳曉謹繳出本土最佳13分含4記三分球，另挹注3籃板、助攻、抄截各2，他笑說：「骰到六，按照教練的要求，從防守做起，外線有機會就出手。」