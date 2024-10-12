TPBL高雄全家海神今(12)日在熱身賽對決夢想家，全場13人輪番上陣，皆有得分貢獻，團隊籃板、助攻皆優於對手，並飆進11記三分球，其中吳曉謹6投4中，比斯赫外線也4投3中，終場海神118：93笑納勝利。

我是廣告 請繼續往下閱讀
荷蘭家人到場觀戰 比斯赫飆分

來自荷蘭的比斯赫此役繳出全方面數據，斬獲18分含7罰俱中，三分球手感也火燙4投3中，外帶5籃板、2助攻。相較前役，比斯赫認為在得分之外，他更在意防守表現，比前一場更強勢。

▲比斯赫。（圖／高雄全家海神提供）
▲來自荷蘭的比斯赫此役繳出全方面數據。（圖／高雄全家海神提供）
生涯首度到亞洲征戰，比斯赫此役難得場邊有家人助陣，讓他打起來更起勁，比斯赫說：「擔任機長的叔叔這幾天剛好飛到台灣，藉此機會邀請他來看球。整個賽季很長，在海外工作，有家人跟團隊的支持很開心，剛好今天表現也不錯。」

團隊防守更上層樓 減少失誤成課題

熱身賽首度登場的摩爾斯繳全隊最佳22分、8籃板，威勝16分、12籃板「雙十」，率海神上半場取得15分領先，易籃後比斯赫、吳曉謹外線連發，第三節繳31比18攻勢，末節呂威霆、勤明慶挺身，將領先擴大到25分。

總教練費雪指出，團隊此役壓迫、包夾等侵略性防守有進步，進攻端傳導不錯有24個，唯獨20失誤稍嫌過多，得持續修正。

下週迎接開幕戰，費雪教練針對團隊陣容板凳輪替的適應部分，希望球員對自己的角色更熟悉，「將防守擺第一，做好全場壓迫，好的進攻機會自然會來。」

吳曉謹繳出本土最佳13分含4記三分球，另挹注3籃板、助攻、抄截各2，他笑說：「骰到六，按照教練的要求，從防守做起，外線有機會就出手。」

TPBL／骰到6！吳曉謹發威轟全場最高20分　海神下半場打趴攻城獅

TPBL／海神陣容深度夠！主帥費雪有信心：本季要充分運用輪換戰力

打破年齡性別界線！高雄捷運公司舉辦全家海神高捷盃3對3籃球賽

TPBL選秀／魏莨哲不去CBA了！將加盟全家海神　汪哲宇心也有所屬

關鍵字