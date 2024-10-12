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▲擁有41萬成員的嘉義綠豆大小事臉書社團，一夜之間被「滅團」了，據悉社團被移除原因是「屢次違反《社群守則》」。（圖／翻攝自臉書社團「嘉義綠豆大小事」）

▲新的社團規定中也特別寫道，直銷、網路賺錢打工、減肥廣告、色情廣告、調侃人身攻擊，吵架謾罵，挑釁管理員、批評社團、疑似人頭帳號或分享來路不明的網站、疑似詐騙集團，一律踢除加封鎖。（圖／翻攝自臉書社團「嘉義綠豆大小事」）

臉書社團「嘉義綠豆大小事」擁有41萬名成員，沒想到近日卻一夜間被「滅團」，不少網友一早就發現社團消失，全都一頭霧水。對此，版主洪豐盛表示，臉書通知因社團內出現詐騙求職廣告，因此社團被停權，目前已開啟備用社團，也同步向臉書申訴，未來會更謹慎把關貼文內容，相信粉絲數量會逐漸回來。版主洪豐盛在臉書社團「嘉義綠豆大小事」中發文，表示擁有41萬成員的嘉義綠豆大小事臉書社團，一夜之間被「滅團」了。據悉社團被移除原因是「屢次違反《社群守則》」，洪豐盛也無奈喊：洪豐盛表示，這是他經營社群10多年，首次被停權，「嘉義綠豆大小事」臉書社團一直以來都是採開放制，請來10多名管理員審查貼文，還有臉書AI小幫手過濾貼文，但詐騙廣告、訊息仍防不勝防，不少網友驚喊，「好扯，這邊可以很快反應事情跟得到嘉義資訊欸，是了解時事的好所在 」、「想說怎麼一夜間不見了」、「沒事沒事，重用一個也好，順便清理一些垃圾也好」、「真的會暈倒耶」。不過洪豐盛也透露，而新的社團規定中也特別寫道，直銷、網路賺錢打工、減肥廣告、色情廣告、調侃人身攻擊，吵架謾罵，挑釁管理員、批評社團、疑似人頭帳號或分享來路不明的網站、疑似詐騙集團，一律踢除加封鎖。