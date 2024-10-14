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▲ 新加坡人民平均只要工作4.7年便可以買一套組屋，買房不是一個難以企及的夢想。（圖／翻攝自臉書）

▲新加坡有93.2%居住在組屋的家庭對自己的組屋感到滿意。（圖／翻攝自臉書）

新加坡組屋政策一直是台灣各政府機關絡繹不絕到新加坡取經的政策。限於各機關到新加坡參訪時間短暫而難虧全貌，駐新加坡代表處特別用半年時間彙整新加坡組屋政策相關資料、進行組屋實地參訪與訪談相關朋友，撰寫完整且深入的《新加坡組屋政策與啟示》供外界參考。我國駐新加坡代表童振源表示，去年在新加坡415萬居民當中，77.8%的家戶居住在約120套組屋中，每年增加一萬套組屋以上。新加坡組屋政策不僅確保人民買得起、付得起組屋，更能以組屋作為保值及養老之資產，且人民也願意長住在組屋。新加坡組屋政策讓新加坡政治與社會保持穩定與和諧，包括強調公民平等權利和居住組屋者必須符合族裔比例，也有助於民眾安居樂業及經濟蓬勃發展，更強化人民對國家的認同與歸屬感，是新加坡發展模式成功的重要因素之一。根據《2024亞太住房可及性指數》報告，在亞太地區中生活費最貴的新加坡，其組屋的房價與所得比例（HPI）只有4.7。換句話說，新加坡人民平均只要工作4.7年便可以買一套組屋，在亞太地區48個城市當中排名第2，與國土廣闊無垠的澳洲許多城市差不多。而且，新加坡政府還針對購買預購組屋與轉售組屋、家庭與單身、不同收入購屋者，提出購屋津貼方案，讓不同購屋者都能買得起房子。家庭首次購買預購組屋，最高補助12萬新幣，購買轉售組屋，最高補助23萬新幣，包括購買在父母親附近的近居購屋津貼，單身者的補助折半，而且購屋者的收入愈低、補助愈高。其次是新加坡人負擔得起購屋貸款。新加坡的房貸償還比率保持低於25%，即指購屋者每月需支付的房貸金額低於月收入的25%。而且，新加坡人用來購買組屋的資金，很大部分是來自個人的中央公積金帳戶，月薪的23%會存入買房的普通戶頭。根據統計，超過80%之組屋購買者只需使用公積金儲蓄來支付每月的房貸。童振源指出，以2019年的購屋為例，如果申請人的家庭月收入為5,000新幣（低於兩位大學新鮮人每月3,600新幣的起薪總和），一套四房式組屋（約28坪）價格為27萬新幣，頭期款2.7萬新幣可以從公積金或現金儲蓄支付，相當於六個月不到的家庭收入。政府會提供4.5萬新幣補助，剩下金額可貸款25年，每個月只要支付899新幣，只占所得的18%，這戶家庭完全可以用公積金輕鬆支付房貸。以去年為例，月收入3,000新幣的低收入家庭要買一間三房式預售屋，原本售價20萬新幣，扣除6.5萬新幣補助後的實際價格是13.5萬新幣。他們只要花3.8年的收入便可以買得起這間組屋。頭期款33,750新幣，公積金每月分期付款只要431新幣，房貸占月收入比例為14.3%，完全可以由公積金來支付。童振源代表說，更重要的是，93.2%居住在組屋的家庭對自己的組屋感到滿意，新加坡人願意長住在組屋。組屋的生活機能完整，包括小販中心、購物商場、醫療診所、學校與托育中心，生活環境舒適，包括公園、綠化與運動設施，而且交通便利，通常都有遮雨棚走道連結到捷運站或公車站。即使組屋的居住期限只有99年，但是隨著經濟發展、組屋管理與維運完善（包括定期對組屋外觀與公共設施的粉刷、更新與翻新），組屋更是新加坡人保值的資產。例如，從2009年至今年第2季，組屋轉售價格便上漲87.9%。不少新加坡朋友形容，這是政府提供給他們人生的第一桶金。