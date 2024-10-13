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▲台北市議員鍾小平幫謝國樑打氣加油。（圖／記者林怡昕攝，2024.10.13）

▲台北市議員鍾小平幫謝國樑打氣加油。（圖／記者林怡昕攝，2024.10.13）

▲基隆市長謝國樑現身投票。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.13）

基隆市長謝國樑罷免投票案今（13）日登場。謝國樑今天約莫9時左右前往港通里民活動中心投票，就在媒體聯訪後，台北市議員鍾小平驚喜現身，稱要來幫謝國樑「加油一下」。謝國樑稍早投完票受訪時提及，昨天晚上睡得很好，心情現在很好，禮拜日是上教會的日子，等等投完票就會去上教會。就在媒體聯訪後，鍾小平驚喜現身幫謝國樑打氣，受訪時更提到，不管是白營、藍營，前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱，國民黨就是應該團結，藍白也應該團結力量，「加油一下！」中選會提醒，投票日（當天凌晨零時起）不得為任何支持或反對罷免宣傳廣告，違者最高可罰200萬元。選委會也提醒，此次罷免票顏色為白色，投票人領得罷免票後，應立即使用選舉委員會製備之圈選工具，自行圈選，並將罷免票摺疊投入票匭，不得逗留。攜帶物品方面，投票人於投票時間內攜帶本人國民身分證、印章和投票通知單，到指定的投票所投票，並特別提醒政黨及任何人於投票日不得從事競選、助選或罷免活動。另投票日當天，除執行公務外，任何人不得攜帶行動電話或具攝影功能之器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限。投票人亦不得將罷免票攜出投票所，或將罷免票以外之物投入票匭或故意撕毀罷免票，也請民眾詳加留意，以免觸法。