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曼菲斯灰熊今（13）日在季前熱身賽以124：121擊敗芝加哥公牛，他們此役一度落後21分，最終完成大逆轉。日籍後衛河村勇輝全場只有2分進帳，但那2分就是幫助球隊鎖定勝利的關鍵罰球。雖然這一場他沒有打進任何運動戰進球，但不少球迷仍給予他肯定，有人在網路上說：「5投0中還能在場上，說明有點東西」。過去2場比賽，河村勇輝都是在比賽最後階段，才獲得上場機會。但是今天，在首節還剩5分30秒時，他就獲得出賽，主力後衛Ja Morant等人因傷缺陣，讓他提前獲得了上場時間。公牛這一場在第三節還一度以77：56領先灰熊達到21分，不過那之後對方急起直追，該節打完追到只差2分，並在第四節反超。比賽最後9.1秒灰熊小將Jaylen Wells投進致勝三分球，河村勇輝後續靠著兩次罰球幫助球隊穩住勝局，灰熊終場以124：121取勝。公牛球星Zach LaVine這一場打了22分鐘，12投9中，三分球6投6中，得到28分4次助攻。灰熊方面，Wells得到全隊最高的24分；周志豪15分8籃板4助攻3阻攻；河村勇輝打了24分鐘，5投0中，靠罰球得到2分，送出8次助攻，他的正負值+17，僅次於Wells的+18。雖然進攻手感不佳，但許多球迷看過比賽後都給予河村勇輝肯定：「5中0還能被放在場上，隊友還願意把球給他組織。說明是真有東西」、「灰熊3個新人打得都不錯，周志豪籃下護框，河村組織，Wells打反擊」、「防守籃下對方想單打他，他直接繞前抄截，組織進攻穩的一批」。