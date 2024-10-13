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13日上午，基隆市長謝國樑罷免案投票，而罷梁《山海公民拆樑行動》粉絲專頁，遭留言恐嚇「我會去那邊給我小心一點」、「綁架你們小孩跟老人家」等文字，檢警深入追查，發現是一名顏姓男子留言，現已將顏男帶回偵訊，持續釐清留言動機，將依涉犯刑法第142條妨害投票、第151條恐嚇公眾罪嫌偵辦。據了解，金天上午，基隆市長謝國樑罷免案投票，罷梁粉絲專頁卻遭留言恐嚇，對此，基隆地檢署指揮基隆市警察局第三分局偵辦，追查到顏男留言恐嚇。基隆地檢署表示，投票結束前檢警將持續嚴陣以待，嚴查不法，企盼不同立場之人均能秉持理性、遵守法律相關規定，共同守護民主價值。