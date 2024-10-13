由ELLE Taiwan打造的周末活動「ELLE Weekend」，結合音樂、市集超Chill的法式風格，將在10月26日、27日周六、周日在松山文創園區登場，請來韓國音樂才子「10CM」權正烈、鳳小岳、鄭宜農共10組卡司接力開唱，讓民眾在巴洛克花園、北向製菸工廠聽音樂、逛市集，享受慢生活節奏。
權正烈、鳳小岳共10組超強卡司接力開唱
「ELLE Weekend」邀請金曲製作人韓立康擔綱音樂總監，攜手創作新人Andr創作〈毛線球少女〉，作為ELLE Weekend全台首創活動主題曲。在為期兩天的表演中，特別邀請到韓國音樂才子「10CM」權正烈，獻唱過《淚之女王》、《鬼怪》等多部韓劇原聲帶。
此外，這次更邀請到金曲等級卡司演出陣容，包含今年入圍金曲獎最佳新人的鳳小岳、去年金曲獎最佳台語女歌手鄭宜農，以及音樂祭舞台高關注的人氣表演嘉賓：老王樂隊、好樂團、庸俗救星、南西肯恩、恐龍的皮、163braces，共10組卡司陣容輪番上陣。
美食美酒風格市集登場 預約享法國藝術家限量禮
除了精彩的音樂表演節目，在巴洛克花園還打造巴黎左岸的美食市集，可邊聽音樂邊享受法國美食。而北向製菸工廠有沉浸式體驗區，彷彿一秒到法國，市集中也準備法式手綁花體驗課、午後微醺品酒會等體驗工作坊。
ELLE Weekend打造ELLE法棍節，完成指定任務可獲得與PAUL Taiwan風格法棍。更於北向製菸工廠打造ELLE法棍café，推出3款限定口味法棍三明治。
活動當天穿著法國經典時尚條紋衣到現場並線上預約成功，可獲得ELLE Weekend與法國藝術家Clémence Trossevin合作，並由台灣精品文具品牌 YSTUDIO客製的明信片＋紙膠帶限量禮物組。
🟡「ELLE Weekend」活動資訊
◾時間：10/26-10/27 11:00-20:30
◾地點：松山文創園區巴洛克花園、北向製菸工廠
◾預約條紋免費換好禮活動連結（點此）
◾報名ELLE Weekend Break周末療癒體驗（點此）
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「ELLE Weekend」邀請金曲製作人韓立康擔綱音樂總監，攜手創作新人Andr創作〈毛線球少女〉，作為ELLE Weekend全台首創活動主題曲。在為期兩天的表演中，特別邀請到韓國音樂才子「10CM」權正烈，獻唱過《淚之女王》、《鬼怪》等多部韓劇原聲帶。
此外，這次更邀請到金曲等級卡司演出陣容，包含今年入圍金曲獎最佳新人的鳳小岳、去年金曲獎最佳台語女歌手鄭宜農，以及音樂祭舞台高關注的人氣表演嘉賓：老王樂隊、好樂團、庸俗救星、南西肯恩、恐龍的皮、163braces，共10組卡司陣容輪番上陣。
美食美酒風格市集登場 預約享法國藝術家限量禮
除了精彩的音樂表演節目，在巴洛克花園還打造巴黎左岸的美食市集，可邊聽音樂邊享受法國美食。而北向製菸工廠有沉浸式體驗區，彷彿一秒到法國，市集中也準備法式手綁花體驗課、午後微醺品酒會等體驗工作坊。
ELLE Weekend打造ELLE法棍節，完成指定任務可獲得與PAUL Taiwan風格法棍。更於北向製菸工廠打造ELLE法棍café，推出3款限定口味法棍三明治。
活動當天穿著法國經典時尚條紋衣到現場並線上預約成功，可獲得ELLE Weekend與法國藝術家Clémence Trossevin合作，並由台灣精品文具品牌 YSTUDIO客製的明信片＋紙膠帶限量禮物組。
🟡「ELLE Weekend」活動資訊
◾時間：10/26-10/27 11:00-20:30
◾地點：松山文創園區巴洛克花園、北向製菸工廠
◾預約條紋免費換好禮活動連結（點此）
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