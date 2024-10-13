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▲曹寶兒昨日低調與圈外男友舉行婚禮，成為秋天新娘。（圖／曹寶兒IG）

▲金秀賢（左）與曹寶兒（右）將於《山寨人生》中同台出演對手戲，讓粉絲相當期待。（圖／金秀賢、曹寶兒IG）

南韓女星曹寶兒出道12年演出許多作品，2020年搭檔男神李棟旭演出《九尾狐傳》打開知名度。今年8月曹寶兒證實和圈外男友結婚喜訊，小倆口也於昨（12）日低調完成婚禮。由於先前未傳出任何戀愛消息，突然公布結婚計劃，讓外界一度瘋猜曹寶兒懷有身孕。對此，曹寶兒的經紀公司火速發聲明澄清，表示消息並非事實。根據韓媒報導，曹寶兒昨日於首爾廣津區的格蘭德華克山莊首爾飯店低調舉行婚裡，由於另一半是圈外人，婚禮相當低調，僅邀請雙方家人與親友參加。不過由於婚訊來得突然，外界紛紛猜測她是「先上車後補票」，對此，曹寶兒的經紀公司「XYZ STUDIO」發聲明澄清曹寶兒目前沒有身孕，並強調：「她未來1年都有戲劇拍攝行程，就連蜜月旅行都去不了。」而曹寶兒日前剛完成和金秀賢搭檔的黑色喜劇《山寨人生》，該劇描述1位男子在20世紀末因為失業投身於山寨貨品買賣，最終成為21世紀的全球「山寨之王」，其他演員還有金材昱、李宰旭，預計2025年在Disney+播出。