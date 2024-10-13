LOL《英雄聯盟》2024世界賽，16強戰隊「瑞士循環制」來到尾聲，「太平洋王者」PSG 已經被 LPL 賽區頭號種子 BLG 淘汰，最終戰績1勝3敗無緣8強，其餘戰隊包括 LCK 的 T1、HLE、GEN，LPL 的 TES、LNG 都已經挺進8強，今（13）日晚間，將由 DK 對決 WBG 、FLY 對上 TL、G2 迎戰 BLG，6隊進行 BO3 爭取最後3張8強門票。

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▲今（6）日晚間10點代表PCS賽區的王者PSG將對上北美第一種子FLY戰隊。（圖／LOL Esports Flickr）
▲代表PCS賽區的王者PSG，LOL《英雄聯盟》2024世界賽中，以1勝3敗的成績無緣8強。（圖／LOL Esports Flickr）
2024《英雄聯盟》S14世界賽瑞士制最新賽況

🟡非4大賽區隊伍
📍PSG：1勝3敗（已淘汰）
📍GAM：1勝3敗（已淘汰）
📍PNG：0勝3敗（已淘汰）

🟡韓國LCK隊伍
📍HLE：3勝1敗（已晉級8強）
📍GEN：3勝0敗（已晉級8強）
📍DK：2勝2敗
📍T1：3勝1敗（已晉級8強）

🟡中國LPL隊伍
📍BLG：2勝2敗
📍TES：3勝1敗（已晉級8強）
📍LNG：3勝0敗（已晉級8強）
📍WBG：2勝2敗

🟡歐洲LEC隊伍
📍G2：2勝2敗
📍FNC：1勝3敗（已淘汰）
📍MDK：0勝3敗（已淘汰）

🟡北美LCS隊伍
📍FLY：2勝2敗
📍TL：2勝2敗

▲英雄聯盟電競圈公認的GOAT選手Faker，將在10月11日帶領T1對決歐洲強豪G2。（圖／LOL Esports Flickr）
▲力求生涯第5座世界冠軍的 Faker，將持續帶領T1面對8強賽程。（圖／LOL Esports Flickr）
《英雄聯盟》世界賽瑞士制最新賽程

🟡10/11（BO3）
⚔️20:00－ T1 2:0 G2（T1晉級8強）
⚔️23:00－ BLG 2:0 PSG （PSG淘汰）

🟡10/12（BO3）
⚔️20:00－ WBG 2:1 FNC
⚔️23:00－ TL 2:1 GAM （GAM淘汰）

🟡10/13（BO3）
⚔️20:00－ DK vs. WBG
⚔️23:00－ TL vs. FLY
⚔️02:00－G2 vs. BLG

▲長期制霸歐洲的G2，將在瑞士制生死戰，面對中國頭號種子BLG。（圖／LOL Esports Flickr）
▲長期制霸歐洲的G2，將在瑞士制生死戰，面對中國頭號種子BLG。（圖／LOL Esports Flickr）
2024《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士輪賽制

「瑞士制」在2023「LOL世界賽」被正式引進，去年對收視、比賽內容的效果有很大的正面回饋，因此今年延續使用。

瑞士制中，16支戰隊將被編制為 Pool 1至 Pool 4，4個等級，瑞士制共有5輪，首輪 Poo1 只能與 Pool 4對戰、Pool 2只能和 Pool 3對戰，且同賽區要迴避；第二輪開始後「同戰積戰隊互打，先前交手過不再對戰」，並以抽籤決定對手；瑞士制只要拿下3勝就晉級、吞下3敗則淘汰，「決定晉級或淘汰的賽事，將以 BO3 模式，其餘皆為 BO1」，共計8隊可以晉級。

2024《英雄聯盟》LOL世界賽直播

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