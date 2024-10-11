2024年《英雄聯盟》S14世界賽，16強戰隊「瑞士循環制」持續激戰中，昨（10）日晚間再有兩隻戰隊晉級8強，分別是LPL的TES與LCK第一種子HLE，今（11）日晚間率先由 T1 對決 G2 爭取第5張8強門票，隨後則是陣中全是台灣選手的太平洋王者 PSG 對決LPL第一種子 BLG ，究竟誰會吞下三敗成為第三隻淘汰隊伍，結果將在今晚出爐。
2024《英雄聯盟》S14世界賽瑞士制最新賽況
🟡非4大賽區隊伍
📍PSG：1勝2敗
📍GAM：1勝2敗
📍PNG：0勝3敗（已淘汰）
🟡韓國LCK隊伍
📍HLE：3勝1敗（已晉級8強）
📍GEN：3勝0敗（已晉級8強）
📍DK：2勝2敗
📍T1：2勝1敗
🟡中國LPL隊伍
📍BLG：1勝2敗
📍TES：3勝1敗（已晉級8強）
📍LNG：3勝0敗（已晉級8強）
📍WBG：1勝2敗
🟡歐洲LEC隊伍
📍G2：2勝1敗
📍FNC：1勝2敗
📍MDK：0勝3敗（已淘汰）
🟡北美LCS隊伍
📍FLY：2勝2敗
📍TL：1勝2敗
《英雄聯盟》世界賽瑞士制最新賽程
🟡10/10（BO3）
⚔️20:00－ TES 2:0 DK （TES晉級8強）
⚔️23:00－ HLE 2:1 FLY（HLE晉級8強）
🟡10/11（BO3）
⚔️20:00－ G2 vs. T1
⚔️23:00－ BLG vs. PSG
🟡10/12（BO3）
⚔️20:00－ FNC vs. WBG
⚔️23:00－ TL vs. GAM
2024《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士輪賽制
「瑞士制」在2023「LOL世界賽」被正式引進，去年對收視、比賽內容的效果有很大的正面回饋，因此今年延續使用。
瑞士制中，16支戰隊將被編制為 Pool 1至 Pool 4，4個等級，瑞士制共有5輪，首輪 Poo1 只能與 Pool 4對戰、Pool 2只能和 Pool 3對戰，且同賽區要迴避；第二輪開始後「同戰積戰隊互打，先前交手過不再對戰」，並以抽籤決定對手；瑞士制只要拿下3勝就晉級、吞下3敗則淘汰，「決定晉級或淘汰的賽事，將以 BO3 模式，其餘皆為 BO1」，共計8隊可以晉級。
2024《英雄聯盟》LOL世界賽直播
📍Twitch：中文台、英文台
📍Youtube：中文台、英文台
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📍GAM：1勝2敗
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🟡韓國LCK隊伍
📍HLE：3勝1敗（已晉級8強）
📍GEN：3勝0敗（已晉級8強）
📍DK：2勝2敗
📍T1：2勝1敗
🟡中國LPL隊伍
📍BLG：1勝2敗
📍TES：3勝1敗（已晉級8強）
📍LNG：3勝0敗（已晉級8強）
📍WBG：1勝2敗
🟡歐洲LEC隊伍
📍G2：2勝1敗
📍FNC：1勝2敗
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📍FLY：2勝2敗
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⚔️23:00－ BLG vs. PSG
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