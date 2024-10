我是廣告 請繼續往下閱讀

▲4冠王者Faker持續帶領T1爭取進入S14世界賽8強的門票。(圖/LOL Esports Flickr)

2024年《英雄聯盟》S14世界賽,16強戰隊「瑞士循環制」持續激戰中,昨(10)日晚間再有兩隻戰隊晉級8強,分別是LPL的TES與LCK第一種子HLE,今(11)日晚間率先由 T1 對決 G2 爭取第5張8強門票,隨後則是陣中全是台灣選手的太平洋王者 PSG 對決LPL第一種子 BLG ,究竟誰會吞下三敗成為第三隻淘汰隊伍,結果將在今晚出爐。📍PSG:1勝2敗📍GAM:1勝2敗📍PNG:0勝3敗(已淘汰)📍DK:2勝2敗📍T1:2勝1敗📍BLG:1勝2敗📍WBG:1勝2敗📍G2:2勝1敗📍FNC:1勝2敗📍MDK:0勝3敗(已淘汰)📍FLY:2勝2敗📍TL:1勝2敗🟡10/10(BO3)⚔️20:00- TES 2:0 DK (TES晉級8強)⚔️23:00- HLE 2:1 FLY(HLE晉級8強)🟡10/11(BO3)⚔️20:00- G2 vs. T1⚔️23:00- BLG vs. PSG🟡10/12(BO3)⚔️20:00- FNC vs. WBG⚔️23:00- TL vs. GAM「瑞士制」在2023「LOL世界賽」被正式引進,去年對收視、比賽內容的效果有很大的正面回饋,因此今年延續使用。瑞士制中,16支戰隊將被編制為 Pool 1至 Pool 4,4個等級,瑞士制共有5輪,首輪 Poo1 只能與 Pool 4對戰、Pool 2只能和 Pool 3對戰,且同賽區要迴避;第二輪開始後「同戰積戰隊互打,先前交手過不再對戰」,並以抽籤決定對手;瑞士制只要拿下3勝就晉級、吞下3敗則淘汰,「決定晉級或淘汰的賽事,將以 BO3 模式,其餘皆為 BO1」,共計8隊可以晉級。📍Twitch: 中文台 📍Youtube: 中文台 📍PSG vs BLG賽前分析!8強希望快破滅 Betty要站出來 (點此連結) 📍T1強碰G2搶8強門票!分析師曝對局關鍵 Faker回穩了 (點此連結) 📍世界賽「吉伊卡哇」超搶鏡!G2分析師爆紅 19場完整勝率曝光 (點此連結) 📍首選鱷魚的價值!FLY擊敗PSG 太平洋王者落入1-2組別 (點此連結)