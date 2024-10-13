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▲13日上午，台中蔣姓男子，疑精神狀況不穩，持菜刀在台中火車站破壞設備，警方獲報後趕抵，以「大外割」將蔣男當場制伏。（圖／翻攝畫面）

13日上午，台中一名25歲的蔣姓男子，疑精神狀況不穩，先是盜取一把菜刀後，於BRT公車站恐嚇一名女子，之後搭乘公車至台中火車站，揮舞菜刀破壞車站設備等，警方獲報後趕抵，以「大外割」將蔣男當場制伏，全案依恐嚇、竊盜等罪方向偵辦。據了解，蔣男患有精神疾病，今天上午，在台灣大道某早餐店竊取一把菜刀，之後前往BRT公車站，持刀恐嚇63歲秦姓婦人，又持刀破壞車內器材。抵達台中車站後下車，又揮刀砍擊廣告看板，嚇壞附近民眾警方獲報後派員到場，第一警分局繼中所長蔡明松，以柔道「大外割」將蔣男制伏，過程中，一名巡佐臉部被蔣男打傷，蔣男被逮後，依恐嚇、毀損、竊盜、妨害公務等罪，移送台中地檢署偵辦，也通知蔣男家屬到場。警方強調，不容許任何不法情事，努力保護市民安居樂業生活環境。