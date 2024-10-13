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▲白雲也現身告別式，送汪建民最後一程。（圖／NOWnews攝影中心）

▲陳為民一身黑現身，談及汪建民情緒有些激動。（圖／NOWnews攝影中心）

▲▼Ella、愷樂儘管不便到場也送上花籃，以卡片哀悼致意。（圖／讀者提供）

▲靈堂畫面曝光，現場肅穆莊嚴。（圖／NOWnews攝影中心）

▲金剛神情哀戚。（圖／NOWnews攝影中心）

資深藝人汪建民7月才公布罹患肺腺癌第四期，7日晚間癌逝，享年56歲，今（13）日下午2點在第二殯儀館舉行告別式，靈堂畫面曝光，現場肅穆莊嚴，不少藝人朋友都到場哀悼致意，包括白雲、陳為民、翁家明、金寶三、秀琴、陳致遠、金剛等人，Ella、愷樂儘管不便到場也送上花籃，陳為民也感嘆：「會記得他所有的好。」陳為民以一身黑、戴上墨鏡，現身告別式現場，他受訪時難掩情緒激動，「我昨天剛好認識他30年，雖然他後面幾年因為個人財務不是很好，我覺得這個不影響，在我們朋友心中他就是很善良、很正直、大方的人，我記得他所有的好。」陳為民也透露，兩人上次聯繫是上（9）月，「IG他敲我，有事情問我，講一講不夠詳細，我們就講了一通電話，其實我不會過問身體狀況，通電話就聊『最近好不好？改天碰』，但就⋯⋯」聽得出來語氣中的滿滿遺憾。而Ella送的花籃也寫著：「建民哥好好休息，辛苦了。」愷樂則寫道：「你在天堂一定也是最溫暖照顧人到大哥哥，我們都會想念你。」不僅如此，演員翁家明也到場致意，他坦言自己和汪建民都是明星棒球隊的，是多年好友，「之前都會在球場上見面，上一次見到他是在忠孝東路一間餐廳，那時候他還健健康康的，之後就比較少看到他到球場來打球了，我年紀大了也比較少到球場，所以我們見面機會很少，但基於是20多年的球友了，今天是特別來送他一程。」