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本月8日，台南發生一起襲警案，劉姓男子因情緒不穩，前一天先將老母親打傷送醫，又持刀朝員警腹部猛刺，所幸員警穿著防彈衣未受傷，劉男被壓制強制就醫，但住院3天，11日就因敗血症、肺炎等併發症離世，而劉男傷重住院的母親，目前仍在加護病房治療，台南市社會局已接獲通報，將進一步協助案家處理善後事宜。據了解，劉男為「列管對象」，公衛護士研判「極度危險」，因此通報警方協助，本月8日，劉男情緒失控持刀襲警，被強制送醫治療，未料住院僅3天，因敗血症、肺炎等併發症離世，但劉母仍因傷重住院觀察中，目前台南市社會局已接獲通報，將持續協助處理。