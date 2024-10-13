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明年度中央政府總預算案卡關，立法院長韓國瑜邀行政院長卓榮泰與朝野黨團三長共進「和解飯」，但仍無共識。對此，國民黨立委洪孟楷表示，總預算案是否能順利進行的球是在行政院手上，如果行政部門沒有提供具體務實的解決方法，「和解飯」就是白談。洪孟楷昨（12日）在《TVBS戰情室》中認為，和解飯自始至終不用吃，有民進黨的代表說「一飯泯恩仇」，但立法院跟行政院、國民黨跟民進黨沒有恩也沒仇，就是依法行政，編列該編列的預算，趕快進入實質的審查。洪孟楷指出，現在違法漏編，明明已經三讀通過的法條，行政院卻沒有編列足夠的預算，是行政怠惰；本來期待在相對緩和輕鬆的餐敘中，行政院會拿出解決辦法跟誠意，因為球是在行政院手上，行政院如果沒有一個具體務實方法，把球踢回來，立法院如何能審理？然而會後的一個結果，行政部門就是沒有打算有任何的解決方法，「不就是白談嗎？」洪孟楷表示，因為韓國瑜初任立法院長，立法院又是重中之重，所以黨團協商的直播到下午4點時，線上都還有5、6000人觀看。他表示，至少用3到5分鐘，在直播中說明具體的方法、底線是什麼？能夠做到什麼？但每次都是民進黨黨團總召柯建銘先講歷史、星海羅盤，然而對協商是寸步不讓，就是持續的違反法令的規定，令洪覺得非常遺憾。洪孟楷透露，國民黨14日下午將會開黨團大會，討論後續攻防，黨團三長可能會再具體報告當天餐敘情況。洪孟楷強調，回到法令的高度、執政黨與在野黨互相尊重最簡單，「不用你對我禮貌，也不用你對我客氣，大家憑本事」，只要依法行政，才能夠讓國家到正常軌道。