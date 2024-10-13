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資深媒體人張友驊日前離世，學者施正鋒在臉書追憶張友驊，表示張友驊生前曾義助朋友出版內容敏感的書籍，也在文中表示，遺憾沒有一起喝過飲料。施正鋒昨（12）日在臉書發文表示，2024大選前，自已和張時常在中天戶外節目《廟口開講》同台，由於地點都是在中南部，活動結束後主辦單位會安排他們搭車到高鐵站，期間透過聊天得知，兩人的成長過程很像，像是由於父親工作的關係，都住過許多地方。施正鋒指出，前兩天，燒臘店的老闆師傅還提起張，沒有想到英年早逝。施正鋒在文中提到張生前暖舉，表示張義助一位朋友岀版沒有人願意碰有關學術界狗屁倒灶的書。施正鋒表示，前幾年，通常是在二二八公園原住民朋友搭棚抗議附近碰到，應該是要搭捷運回家，他們會聊上一會兒，「遺憾，就是沒有一起喝過飲料」，唯一同桌是在大里仁化路的媽祖廟前，他們那天沒有吃便當，張跟施說，廟口小吃攤的苦瓜排骨湯很好喝。施正鋒表示文末表示，「大哥，一路好走，永遠記得您的幽默與自信」，不捨之情滿溢。