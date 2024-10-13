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今年夏天台灣職籃成立新聯盟TPBL，兩支新北的球隊因此有機會在季前熱身賽交手，新北中信特攻今（13）日以85：77擊敗新北國王，球隊正在努力磨合中，在阿巴西離隊、林韋翰也還在傷兵名單中的情況下，他們在2024-25球季應該會以魏嘉豪、謝亞軒、施晉堯、銳尼、葛瑞飛5人擔任先發。中信特攻今年陣容大改組，特別是洋將風格幾乎全換，總教練李逸驊此前就表示需要一些時間磨合。今天開賽確實也是如此，首節只拿到13分，進攻有些當機，不過次節在葛瑞飛的帶領下單節攻下28分，半場打完以41：34領先，葛瑞飛攻下15分9籃板。下半場國王反攻，奧帝三分手感火燙，單節三分4投4中，帶動國王打出35：21的攻勢反超7分。末節國王顯露疲態，表現下滑，而中信則靠著葛瑞飛和銳尼兩人強攻禁區，一波18：7的攻勢重新取得領先，終場85：77拿下勝利。中信特攻今天派出魏嘉豪、謝亞軒、施晉堯、銳尼、葛瑞飛等5人組成的陣容，身高最高的球員只有203公分，體型比較小，不過靠著出色的運動能力，今天防守表現不錯。李逸驊表示，今年引進很多以前在歐洲打球的外籍球員，他們打得很團隊，但可能有點太團隊了，空檔仍惜投如金，後來在中場時有和這樣外援要多出手，當洋將能進球後，本土球員也有更多機會。至於開季會不會就是這5人組合先發？李逸驊表示目前應該就是這組陣容，「今天先發陣容最適合我們，當然有時候擺上阿鼎（曾文鼎）會更好，要看當時的狀況。」光哥也說，今年走了很多人，他對曾文鼎的期望是多拿分，希望他場均得10分以上。