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TPBL新北國王今（13）日進行季前熱身賽最後一場比賽，陣中球星林書豪此役只打上半場，得到4分。他在比賽中似乎被撞到腰，並未出席賽後記者會，根據總教練萊恩的說法，他沒有大礙，下周開幕戰應該可以打。國王今天只有8人披掛上陣，雖然是熱身賽但有5人打超過30分鐘，下半場球員也明顯有些疲態。萊恩賽後無奈地表示，「沒有故意要讓誰上場比賽，這就是我們現階段可以上場的人，比賽只有7-8人能上，真正健康的可能只有4人，今天大家都是拚到最後，希望開季能有完整陣容。」林書豪這一場只打上半場，共出賽17分鐘，1投0中，靠罰球得到4分，另有2籃板3助攻和2抄截。他賽後並沒有出席記者會，據了解他在比賽中被撞到腰，國王主帥萊恩表示，他並無大礙，具體情況看下禮拜練球而定。在今年8月，新北國王宣布林書豪執行合約中球員選擇權，新賽季將續披國王戰袍；林書豪於2023-24賽季來到國王，簽下一份1+1的合約，幫助球隊拿下隊史首座冠軍，今年休賽季選擇繼續征戰24-25新賽季，並與球團達成共識延長合約，再擁有一年的球員選擇權。