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▲日本導演宇賀那健一出席「高雄電影節」活動，心情很好，與台灣媒體也很熱烈交流。（圖／高雄電影節提供）

▲宇賀那健一在「高雄電影節」記者會上，擺出趣味的動作。（圖／高雄電影節提供）

台灣人喜愛日本恐怖片，《七夜怪談》、《咒怨》等都曾締造突出票房成績，然而今年「高雄電影節」的「導演焦點」單元主打人物宇賀那健一，卻鍾情台灣恐怖片，像是《咒》、《紅衣小女孩》等，都獲得他極高的評價，表示日本恐怖片拍太多有些疲乏，台灣的恐怖片以真實事件出發，帶出議題，不是純粹只想嚇人，反而有趣。他到台灣來，還特地為了勘景去「墓仔埔」，由於是專心工作，就算感覺到有台灣獨特的陰森空氣，也沒有特別害怕，他還愛上了台灣便利商店的茶葉蛋，笑言才來兩天已經吃了3顆。宇賀那健一這次在高雄電影節已是今年第3度來台，為了拍片也吸收了不少台灣關於靈異方面的習俗、傳說，現在連進入飯店房間前都會先敲門，向可能存在的「好兄弟」打招呼。他之前在多倫多影展，也和今年金馬獎入圍名單的最大贏家《鬼才之道》導演徐漢強一起辦講座，還交流了很多創意，他不但非常喜歡《鬼才之道》，也認為徐漢強是很有才華的導演。宇賀那健一曾與日本性感男神齋藤工合作過多次，認為對方雖是非常有名的演員，主流影片拍得多，卻也很關注獨立電影，甚至在第一次合作《魔法少年☆狂野處男》時，還主動帶了兩卡皮箱，一直問他這樣搭配好不好，還主動提出自己的角色禁慾超久，所以想要全白的頭髮，帶了很多讓角色更有趣的小道具。至於在《愛到殺必死》攜手的前田敦子，即使她非常忙碌，但一到片場就進入狀況，相當專業。宇賀那健一在《我們都是宇宙人》和台灣男星楊宇騰合作，未來希望能與更多台灣演員、影人有合作的機會。