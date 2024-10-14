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朝鮮半島局勢今年以來因為無人機、空飄氣球等事件急劇升溫，北韓領導人金正恩胞妹金與正近日嚴厲警告，稱若韓國膽敢再次派遣無人機進入平壤領空，首爾將面臨「可怕的災難」，這番發言換來韓國強硬回擊。稍早，北韓國防部於週日（13）晚間透露，已指示前線部隊進入全面射擊準備，兩韓邊境衝突似乎隨時可能爆發。根據《朝中社》、《首爾新聞》、《勞動新聞》、《韓聯社》等南北韓媒體報導，在兩韓官方言辭交鋒不斷升級下，北韓國防部13日晚間宣布，已經指示駐守邊境的前線部隊進入全面射擊準備，顯示出局勢正朝著軍事對抗方向發展。北韓此前指控來自韓國的無人機侵犯其主權，並警告這是「戰爭的前奏」，金正恩的胞妹金與正更語帶威脅稱若無人機再次進入平壤領空，將引發災難性後果。韓國國防部門則反批，北韓根本沒有確認「無人機在平壤散播傳單」的背後真相，就將責任推給韓國的脫北民間團體，這一方面是試圖激化國內民眾對韓國的敵意，為金正恩政權爭取支持，另一方面更是作為北韓因偵察衛星發射失敗而轉移焦點，多次朝韓國空飄「垃圾氣球」的策略之一。韓國國防部批評，造成當前兩韓緊繃局勢的根源是北韓，「如果北韓對韓國民眾的安全造成威脅，那麼那一天將是北韓政權滅亡的開始」。