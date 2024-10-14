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美國股市上週五（11日）在金融、科技股的拉抬下，四大指數全數走高，其中標普500指數以及道瓊指數創下歷史新高，激勵台北股市今（14）日開盤上漲45點、來到22947.32點，挑戰23000點大關，不過隨後賣壓湧現翻黑。大盤走高之際，不過中小型股卻逆勢走弱，櫃買指數開盤下跌0.16點、來到269.29點，隨後翻紅走高。今日開盤量大強勢個股：迎廣、雷虎、泰金寶-DR、光鋐、汎銓；開盤量大弱勢個股：定穎投控、怡利電、台新金、立碁、台塑。權值股漲跌互見，權王台積電開在平盤價1045元；鴻海開盤開盤下跌1元、來到199元；聯發科開盤上漲10元、來到1310元。美國銀行業迎來超級財報周，其中摩根大通和富國銀行週五公布優於預期的財報後，金融股強勢走高，再加上科技股同步走高，激勵美股四大指數上週五全數走高，道瓊指數上漲409.74點或0.97%，收42863.86點；那斯達克指數上漲60.89點或0.33%，收18342.94點；標普500指數上漲34.98點或0.61%，收5815.03點；費半指數指數上漲42.00點或0.79%，收5335.94點。科技五大天王多數走紅，Meta上漲1.05%，蘋果下跌0.65%，Alphabet上漲0.72%，微軟上漲0.12%，亞馬遜上漲1.16%。半導體股多數走高，高通上漲0.87%，應用材料上漲0.54%，德儀上漲1.3%，AMD上漲2.26%，輝達下跌0.0074%，美光上漲1.16%。台股ADR則是漲多跌少，台積電ADR上漲 2.71%，日月光ADR上漲2.36%，聯電ADR上漲0.62%，中華電信ADR下跌0.21%。