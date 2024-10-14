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中國解放軍東部戰區發言人李熹海軍大校14日凌晨宣布，進行「聯合利劍-2024B」圍台演習，用以震懾「台獨」分裂勢力，中國海警局也派出2901編隊、1305編隊、1303編隊、2102編隊在台灣週邊海域開展環台島巡航管控，福建海警14日上午也宣布，組織艦艇編隊位東引島、馬祖島附近海域進行「綜合執法巡查」。對於軍演為何選在凌晨發起，有中媒引述軍事專家分析，是為了展現中國軍方隨時「由訓轉戰」的實力。根據中國官媒《央視》旗下自媒體《玉淵譚天》分析，這次軍演還有個新的特點，就是「全天候」、實戰氛圍更濃厚，而這次演練聯合編組是於凌晨發起行動，從兵力機動、展開布勢到進逼懾壓，隨時可「由訓轉戰」，就像高懸頭頂的利劍、隨時落地的重錘，讓賴清德當局，近距離感受戰爭威懾。報導並警告，解放軍意在告誡賴清德之流，搞台獨就沒有和平，搞分裂就沒有發展，只要台獨（分裂）分子挑釁一次，解放軍圍台、鎖島行動就會進逼一步。《玉淵譚天》還聲稱，如果先前的「聯合利劍-2024A」軍演，釋放的訊息是解放軍絕不允許激進台獨暴衝闖關，那「聯合利劍-2024B」演習投送的訊號，就是中國更不允許迷惑性、欺騙性、漸進性的台獨蒙混過關。此外，針對福建海警組織艦艇編隊前往台灣本島、東引島、馬祖島附近海域開展執法巡查，環台島巡弋管控一事，《玉淵譚天》也引述所謂的獨家消息，聲稱中國海警在本波軍演行動中有3項突破，分別是：一度被西方媒體稱為「怪獸船」的2901艦，是第一次參加對台任務，無論是續航能力、耐衝撞性能、適航性等，相較其他周邊執法船隻，都具備較大優勢。在多個區域航行。中國海警第一次進入馬祖島所謂的限制水域，徹底撕開台灣當局的劃線，完成對台灣地區、靠近大陸一側所有外島的執法管控，將來或對馬祖島實施常態化執法巡查。