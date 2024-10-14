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美國職棒大聯盟季後賽國聯冠軍戰，紐約大都會今（14）日客場對上洛杉磯道奇，大都會在前五局打完陷入0:6落後，今日擔任大都會先發指定打擊的Jesse Winker，在5局上敲安後，因跑壘失誤遭觸殺出局，隨即在X上遭到紐約球迷炎上。出現跑壘失誤 Winker澆熄大都會反攻氣勢5局上Winker作為首棒打者，敲出一壘安打，下一棒Jose Iglesias敲出一支落點巧妙的安打，Winker踏上二壘後想要攻佔三壘，但他稍微猶豫了一下，最終在3壘前遭到觸殺出局，若Winker沒有猶豫，應該是可以順利站上三壘，並靠著Tyrone Taylor的外野飛球，跑回大都會第一分。在跑壘失誤後，社交平台X上，Winker也隨即被紐約球迷炎上，網友表示：「Winker的腦袋是壞了吧？」、「他應該要去重新學一下怎麼跑壘」「他就這樣浪費了得分的機會」Winker在今年季後賽輿論不斷，在國聯外卡戰對上釀酒人時，就和釀酒人游擊手Willy Adames爆發口角，兩隊險些爆發板凳清空衝突。