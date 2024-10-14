LOL《英雄聯盟》2024世界賽在歷經10天的「瑞士制循環賽」後，最終8強已經確定，分別是韓國 LCK 賽區的「 T1、HLE、GEN」，中國 LPL 賽區的「TES、LNG、BLG」，以及北美 LCS 賽區的 FLY；「太平洋王者」PSG 則以1勝3敗止步16強。而最新的8強賽程，也在抽籤後全數抵定，將於週四（10/17）展開 BO5 的單敗淘汰。
《英雄聯盟》世界賽最新賽程
📍8強賽
🟡10/17（BO5）
⚔️20:00－ LNG vs. WBG
🟡10/18（BO5）
⚔️20:00－ HLE vs. BLG
🟡10/19（BO5）
⚔️20:00－ TES vs. T1
🟡10/20（BO5）
⚔️20:00－ GEN vs. FLY
2024《英雄聯盟》S14世界賽瑞士制戰積（按種子序）
🟡非4大賽區隊伍
📍PSG：1勝3敗（淘汰）
📍GAM：1勝3敗（淘汰）
📍PNG：0勝3敗（淘汰）
🟡韓國LCK隊伍
📍HLE：3勝1敗（晉級8強）
📍GEN：3勝0敗（晉級8強）
📍DK：2勝3敗（淘汰）
📍T1：3勝1敗（晉級8強）
🟡中國LPL隊伍
📍BLG：3勝2敗（晉級8強）
📍TES：3勝1敗（晉級8強）
📍LNG：3勝0敗（晉級8強）
📍WBG：3勝2敗（晉級8強）
🟡歐洲LEC隊伍
📍G2：2勝3敗（淘汰）
📍FNC：1勝3敗（淘汰）
📍MDK：0勝3敗（淘汰）
🟡北美LCS隊伍
📍FLY：3勝2敗（晉級8強）
📍TL：2勝3敗（淘汰）
2024《英雄聯盟》LOL世界賽直播
📍Twitch：中文台、英文台
📍Youtube：中文台、英文台
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📍8強賽
🟡10/17（BO5）
⚔️20:00－ LNG vs. WBG
🟡10/18（BO5）
⚔️20:00－ HLE vs. BLG
🟡10/19（BO5）
⚔️20:00－ TES vs. T1
🟡10/20（BO5）
⚔️20:00－ GEN vs. FLY
2024《英雄聯盟》S14世界賽瑞士制戰積（按種子序）
🟡非4大賽區隊伍
📍PSG：1勝3敗（淘汰）
📍GAM：1勝3敗（淘汰）
📍PNG：0勝3敗（淘汰）
🟡韓國LCK隊伍
📍HLE：3勝1敗（晉級8強）
📍GEN：3勝0敗（晉級8強）
📍DK：2勝3敗（淘汰）
📍T1：3勝1敗（晉級8強）
🟡中國LPL隊伍
📍BLG：3勝2敗（晉級8強）
📍TES：3勝1敗（晉級8強）
📍LNG：3勝0敗（晉級8強）
📍WBG：3勝2敗（晉級8強）
🟡歐洲LEC隊伍
📍G2：2勝3敗（淘汰）
📍FNC：1勝3敗（淘汰）
📍MDK：0勝3敗（淘汰）
🟡北美LCS隊伍
📍FLY：3勝2敗（晉級8強）
📍TL：2勝3敗（淘汰）
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