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本月6日，新竹市香山區街頭，一隻三花貓「樂樂」遭襪子纏綁奄奄一息，之後搶救不及慘死，動保團體深入追查，發現是就讀玄奘大學四年級、張姓學生疑似虐貓，消息引起輿論譁然，網友們紛紛留言灌爆校方FB粉絲頁，怒斥「垃圾學校」、「請開除虐殺動物的學生」，對此，玄奘大學台灣宗教系主任釋昭慧認為，眾多網友的言語文字霸凌「不輸給殺貓的惡」。據了解，虐貓事件不斷延燒，張姓學生也未到校上課，許多網友湧入校方FB留言，怒嗆張男及校方「出來面對」等，12日晚間，釋昭慧在臉書發文指出「藉機霸凌玄奘大學，讓玄大學生感到被羞辱而鬱悶痛哭，睡不著覺，其邪惡程度，實不亞於虐貓、殺貓的惡棍」。釋昭慧表示，建議學校不要包庇網路霸凌者，萬一無辜學生心靈受到傷害，這個社會將無法原諒學校包庇網路霸凌的假慈悲。另外她也提到，霸凌就是罪孽，學校應該趕緊保護學生，將霸凌人跟霸凌貓的，通通訴諸法律。強調「學校要有風骨，不可屈服於網路霸凌。要保護好學生個資，以免學生家長像鄭捷父母，慘遭肉搜，被逼得當眾嚎啕大哭」。對此，玄奘大學也發出聲明，表示張姓學生涉嫌虐貓，校方也深感痛心，校長簡紹琦表示，玄奘大學非常重視此事件，從事件發生至今，校方持續積極處置，包含班導師持續對學生進行關懷、召開相關會議，並與公部門保持聯繫，了解個案發生過程。該案已由新竹市動保所進行調查，校方會靜待調查結果，若能對涉案學生進行適切懲處，屆時將以毋枉毋縱的原則，對學生作公正處置。