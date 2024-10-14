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美國職棒大聯盟季後賽國聯冠軍戰，洛杉磯道奇今（14）日在主場對上紐約大都會，此戰道奇打線大爆發狂灌9分，加上以先發投手Jack Flaherty為首的道奇投手群，這一場聯手封鎖大都會火力，終場以9:0營球，拿下國聯冠軍戰G1。道奇投手目前已33局無失分，追平1966年巴爾的摩金鶯所創下的大聯盟季後賽紀錄。道奇今日完封大都會後，道奇已連續3場完封對手，同樣追平1966年巴爾的摩金鶯所創下的大聯盟季後賽紀錄，道奇在連續兩場比賽讓對手安打數不超過3支，這是道奇隊史首次在季後賽達成此紀錄，也是大聯盟季後賽史上第16次。此外道奇也成為繼1960紐約洋基和1996亞特蘭大勇士後，第3支在季後賽有2場完封且2場比賽贏超過8分的球隊。道奇在贏下國聯冠軍戰G1後，距離世界大賽僅差3勝，G2將在台灣時間明日上午4點08分開打，大都會預計推出Sean Manaea掛帥先發，道奇則是尚未公布G2先發投手人選。