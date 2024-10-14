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紐約大都會先發投手千賀滉大在國聯冠軍賽G1控球大爆走，只投1又1/3局就退場，被大谷翔平為首的洛杉磯道奇打線痛擊。賽後他反思今天的問題，直言在投球機制上出了問題，並導致球速下降，也希望在下一次出賽前解決問題，能投出符合水準的表現。這場比賽千賀滉大在一局下就明顯能發現控球出問題，在讓大谷翔平擊出內野滾地球出局後，連續投出3次保送形成滿壘，解決Will Smith後，被Max Muncy擊出安打失2分，隨後又出現暴投，單局只丟掉2分已經算是幸運。但第2局千賀滉大就撐不住了，面對首名打者Gavin Lux又投出保送，Tommy Edman利用短打推進跑者後，大谷翔平敲出安打，打回道奇第3分，大都會此時決定換投，最終千賀此戰留下1又1/3局，4次保送失3分，共計用了30球其中只有10顆是好球，最快球速為時速 94.5（約152.1 公里）。賽後談到今天的控球問題時，千賀滉大表示有多種因素，但是主要是在投球機制上出現錯誤，將原因歸因於一系列的投球動作出了差錯。當被問到這樣的投球問題否導致了自己球速下降時，他回答：「當然，我認為這是（投不好）最主要的一個原因。在接下來的幾天裡我要做的就是反思自己做錯了什麼，並弄清楚下次我可以如何提高自己的表現。」千賀滉大透露其實自己賽前就有感覺到狀態不對，由於自己是系列賽首戰投手，因此盡力想去調整，但上場比賽卻還是投出這樣的表現，因此非常的失望。他強調自己已經完全恢復健康了，至於19日是否會披掛上陣投第5戰，他表示教練團還沒告知自己接下來的工作，他能做得就是做好準備，並在下一次上場時止跌回升。