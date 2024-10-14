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洛杉磯道奇隊在美國職棒大聯盟（MLB）季後賽國聯冠軍賽G1，以9：0擊潰紐約大都會隊，率先在系列賽拿下勝利後，進軍世界大賽的機率提升至67%。此外，道奇隊在季後賽連續3場取得完封勝，創下58年來的第一次，並追平大聯盟季後賽歷史完封勝最長紀錄。根據大聯盟官網記者Sarah Langs在X（前推特）上的介紹，過去191次7戰4勝制的系列賽中，第1戰獲勝的球隊有123次最終贏得系列賽（64%）。在現行的2-3-2賽制下，主場贏得第1戰的球隊在99次系列賽中有66次贏得最終勝利，機率達67%。此外，道奇隊在季後賽中已經連續3場完封勝。Sarah Langs指出，這是繼1905年的巨人隊和1966年的金鶯隊後，不僅是58年來的首次，也是季後賽歷史第3次達成此壯舉的球隊，並追平大聯盟季後賽歷史上的最長紀錄。此戰大谷翔平表現卓越，他在第二打席面對千賀滉大時擊出右外野方向安打，這是自分區系列賽第1戰以來，5場比賽首次達成擊出雙安。在整場比賽中，大谷以打擊率高達.800的表現，成功帶領球隊拿下系列賽首勝。賽後，被問到在得點圈的出色表現時，大谷笑著表示：「我想這可能只是運氣好吧。」他說：「球隊為我創造了很多得點圈的機會，所以我能夠集中注意力。」當被日媒NHK問及對季後賽氣氛的看法時，大谷回應道：「今天也是主場比賽，球迷的歡呼聲非常熱烈，這讓我在打席上更有信心，並且能夠更加專注。」這是大谷翔平自赴美挑戰大聯盟7年來，首次參加季後賽便打進國聯冠軍賽，而在本場比賽中，大谷打擊手感有復甦跡象，完成了雙安表現。雖然在無人上壘時的打席表現尚不理想（15打數無安打），但在有跑者的打席中，他9打數7安打，打擊率高達.778，成為新「十月先生」。