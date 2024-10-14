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紐約大都會隊在國聯冠軍賽（NLCS）G1對陣洛杉磯道奇隊，終場以0：9慘敗。大都會日籍先發千賀滉大的表現成為敗戰的焦點，引發紐約媒體對其信任度質疑。大都會作為第6種子，在本場比賽中選擇由千賀滉大擔任先發，卻因控球不佳，導致大都會早早在比賽中失去競爭力。此戰千賀滉大僅丟1.1局失3分，30顆球僅有10顆好球，投出4次四壞保送。這是千賀在大聯盟第32次先發登板，首次未能送出三振或讓打者揮空，首局他讓大谷翔平擊出二壘滾地球，雖然成功壓制，但在第二局被大谷擊出右外野的適時安打後，便被迅速換下。賽後，紐約媒體對千賀的表現進行嚴厲批評。《紐約郵報》以「千賀滉大陷入掙扎，大都會慘遭痛擊。失敗NLCS G1，打線無聲無息」為標題，形容千賀的先發為「災難」，並指出「這位日本右投手有著『好球帶過敏症』。在這場0：9的慘敗中，他從開局就讓球隊陷入困境。」前《紐約每日新聞》記者Gary Myers也質疑大都會總教練Carlos Mendoza選擇千賀滉大先發的決策，認為千賀最多只能投3局，且他在今年季後賽的先發表現皆令人擔憂。不過，也有紐媒認為這場失利並非全然千賀一人的責任，大都會的牛棚在比賽中同樣表現不佳，整場打線僅擊出3支安打，使得球隊難以挽回頹勢。大聯盟官方網站也報導道：「千賀在第一局崩盤，從那一刻起，大都會隊從未有任何恢復的跡象。現在的問題是，大都會隊是否還能信任千賀滉大，並且繼續前進。」