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癮君子吸菸不僅提高肺癌、心血管疾病、呼吸道疾病風險，也可能導致骨折、失智風險增加。根據衛福部國健署調查，50歲以上國人吸菸率9.6%，推估約有90萬人，換算下來，成人每4人中，就有1人暴露在家庭二手菸環境，兒童更是每2人就有1人暴露在室內外二手菸環境。根據國民健康署檢查，台灣有近9成65歲以上長者表示，至少有一種經醫師診斷的慢性病，且65歲以上長者，每6人中就有1人曾經發生跌倒，戒菸在慢性病治療及骨骼保健顯得相當重要。國健署菸害防制組組長羅素英指出，吸菸容易增加高齡者慢性病健康風險，長期吸菸的65歲以上長者，相較於不吸菸者，肺癌的死亡風險高出一般人3.02倍、心血管疾病為1.71倍、呼吸道疾病的死亡風險分別高出3.02倍、1.71倍、則是1.45倍。不僅如此，年長者吸菸罹患失智症風險為不吸菸者的2倍。此外，根據國健署最新調查數據，18歲以上成人的吸菸率14%，與過去幾年相比，呈現穩定下降趨勢。此外，65歲以上老年人3個月內戒菸成功率44.9%，6個月成功率36.2%。50歲以上的戒菸者的戒菸成功率，顯著高於50歲以下者。國健署副署長賈淑麗表示，相較於111年成人吸菸率14%，50歲以上中高齡數字略低，代表這個族群人口減少，戒菸成功率高，主要原因是重視健康及家人支持。此外，除了菸害防治法規外，政府加強戒菸服務推廣，透過戒菸專線、戒菸診所，給予更多戒菸支持。為邀請民眾加入戒菸行列，國健署今（14）日邀請深受長輩喜愛的八點檔女神蘇晏霈擔任戒菸宣導影片代言人，並推出「為愛戒菸」網路留言抽獎活動。民眾到粉絲專頁按讚並Tag身邊吸菸的親友，留下鼓勵親友戒菸文字，再Hashtag「＃為愛戒菸」、「＃戒菸為你愛的人」、「＃也為愛你的人」，邀請想戒菸的親友們一起加入戒菸的行列，就有機會抽中價值500元的全聯禮券，活動至10月31日止。