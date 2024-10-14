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▲楊博翰（左）、游宇潼在健身房大方秀合照。（圖／游宇潼IG）

▲敏盛醫院第三代楊博翰從小自美國長大。（圖／楊博翰IG）

▲楊伯尼（左）和楊博翰（右）組成的電子雙人團體DJ BEAUZ（寶藏男孩）。（圖／DJ BEAUZ IG）

歌手游鴻明昨（14）日出席蕭敬騰婚禮時默認，大女兒游宇潼與敏盛醫院第三代楊博翰交往。兩人雖從未公開戀情，但從「國民岳父」口中說出兩人正一起在台大EMBA唸書，以及事實和媒體報導的差不多，幾乎已為兩人戀情背書。星二代游宇潼雖透過經紀人表示兩人只是好朋友，卻遭父親間接承認和楊博翰的戀情與報導的差不多。根據《鏡週刊》報導，游鴻明在蕭敬騰婚禮上笑著表示：「女兒都這麼大了，她自己會挑選對象，只要不要跟不好的人就好。」並表示，一起去台大念EMBA進修，也是小倆口說好一起去的結果。游鴻明曾叱吒台灣歌壇，幾乎每推出一張專輯都會製造出經典歌曲，〈孟婆湯〉、〈戀上一個人〉、〈下沙〉和〈五月雪〉都長年出現在KTV必點歌曲排行榜。游宇潼之前在《ELLE》雜誌受訪時，也表示想家時最喜歡聽爸爸的〈五月雪〉。游宇潼和楊博翰的戀情目前受到許多關注，從游宇潼的IG上可看出兩人對健身和音樂都有共同興趣，也都是留美高材生。楊博翰和哥哥楊伯尼組成的電子雙人團體DJ BEAUZ（寶藏男孩）曾拿下世界百大DJ前50；游宇潼也曾推出多首單曲，讓PPT網友都大讚：「聽覺視覺都舒服」。游鴻明近年將重心轉往中國發展，鮮少在台灣曝光。這次低調出席蕭敬騰婚禮也沒在背板前拍照。他表示過去曾被媒體寫出許多不實報導，因此在台灣現在只想低調生活。