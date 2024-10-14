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中共今（14）起發動環台軍演，中國國台辦也宣布新一波「台獨頑固分子」清單，新增民進黨立委沈伯洋、聯電前董事長曹興誠等。曹興誠晚間將出席資深媒體人矢板明夫成立的「印太戰略智庫」酒會，有機會對此說分明。矢板明夫曾任日本產經新聞社台北支局長，他近期成立「印太戰略智庫」，顧問涵蓋美、日、台軍務及戰略學術界，預計每月發表「台海情勢報告書」。今晚「印太戰略智庫」將在大倉久和飯店舉行成立酒會，包括美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言、日本台灣交流協會代表片山和之等人也都將與會致詞。而中共在舉行環台軍演之際，國台辦又同時宣布新一波「台獨頑固分子」清單，包括聯電前董事長曹興誠、民進黨立委沈伯洋跟黑熊學院都入列。曹興誠及其家屬將禁止進入中國大陸及港澳，並限制關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作。「印太戰略智庫」表示，曹興誠今晚將出席智庫開幕酒會，可望了解曹興誠相關回應。