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台灣半導體及AI市場看俏，連帶使市值型ETF受到不少股民青睞。其中，國泰領袖50（00922）今（14）日公布實際配息金額，每單位配發1元，預計在10/17除息，參與配息的最後買進日為10/16，股息發放日落在11/12。根據集保所統計，00922的受益人數超過8.7萬人，僅上週（10/4到10/11）間增加9531人，9/13到10/11增加超過1.3萬人，可說是市值型ETF大黑馬，最新規模超過新台幣153億元，今年以來成長超過56%。00922經理人蘇鼎宇分析表示，台灣半導體及AI市場是今年第4季到明年第1季的投資主角，且產業界屢傳好消息，像是Meta旗下的AI聊天機器人Meta AI版圖再擴張，除了在英國、巴西等六個國家可以看見它的蹤影，之後預計將覆蓋40個國家，而短期的目標是，擴張到中東及東南亞等地，台廠廣達、緯穎等伺服器代工廠可望受惠。此外，蘇鼎宇表示，美國半導體大廠超微日前舉行新品發表會，超微執行長蘇姿丰提到目前沒有打算調整先進製程的供應商，代表將持續跟台積電合作，並會利用亞利桑那州的晶圓廠，種種利多消息，都有機會為半導體和電腦電子等相關類股超過6成的00922，增添成長動能。展望後市，蘇鼎宇表示，現在應已經走過今年股市最壞的階段，科技業基本面穩固，持續都有訂單量支撐，未來還是以大型科技權值股最有發展性，估計明年第一季台股有望創新高，建議投資人可趁低檔加碼布局，迎接行情到來。