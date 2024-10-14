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為推廣CAS國產優質雞肉，2024年10月12日當日在臺南火車站後站出口的遠東百貨 臺南成功店舉辦第六屆「CAS國產雞排嘉年華」，繼前五屆在六都的臺北、高雄、桃園、臺中、新北舉行之後，今年來到欣逢建城400年的臺南，讓當地的民眾體驗國產優良雞肉的新鮮安全和美味。中央畜產會程俊龍執行長、農業部江立勤技正、臺灣優良農產品發產協會洪美英副執行長、中華民國養雞協會王建培秘書長、臺南市養雞協會余勝章理事長、臺灣區白肉雞產銷督導委員會葉培森執行長、中華民國行銷發展協會蘇貴煌理事長蒞臨現場外，當地民眾人潮絡繹不絕，排隊排到看不到盡頭，在南臺灣艷陽高照下，臺南民眾井然有序地排隊購買，展現了高度的熱情與素質。臺灣區電動屠宰工業同業公會卓沛宏總幹事表示，國產雞肉在屠宰雞隻時，有官方獸醫師在屠宰場逐隻檢查,衛生安全有保障。國產雞肉在地生產肉質Q彈多汁，而進口雞肉經過長程運輸，到臺後多經反覆解凍、分切、分級、改包、再冷凍…等處理方式，口感風味已失去最佳食用狀態。目前國人消費肉類以雞肉為最大宗、自1998年雞肉開放進口已經26年了，近五年每年平均進口量已達20萬噸以上，大大的衝擊國產雞肉的市場，消費者有權要求在資訊透明下選擇進口或國產雞肉。因此特別舉辦CAS國產雞排嘉年華活動，呼籲業者及消費大眾，以行動支持優質國產雞肉。第六屆「CAS國產雞排嘉年華」參與活動的7家優良雞肉廠商，大成益活雞 、鹿野土雞、炸鷄大獅 、十九甲雞排 、3Q脆皮雞排 、超秦肉品 、德州小騎士 、炸雞洋行等8個攤位，各準備了500份「買一送一」國產雞肉/雞排(優惠份數共計4,000份)，民眾只要到活動現場購買1包國產雞肉或1份雞排，即可再多獲得1份雞肉產品。另外，主辦單位準備了1,000張「免費國產雞肉/雞排兌換券」，大家熱情齊喊「愛臺灣、吃雞肉、選國產」，即可獲得一張國產雞肉/雞排產品免費兌換券，人人有機會免費體驗品嚐安全美味的CAS國產雞肉。除了榮獲2023年國家品牌玉山獎最佳產品類首獎的「超秦肉品」提供CAS國產雞肉的「即食雞胸肉」外，全程無抗飼養的大成「益活雞」和追求以天然飼養方式，同樣獲得國家品牌玉山獎的「鹿野土雞」提供真空包裝的新鮮肉品，不只可以品嚐到在地生產的鮮嫩多汁的CAS國產雞肉，更可以體驗調理的方便。另外門市遍及世界的「炸鷄大獅」、獨家配方醃製的「十九甲雞排」、速食店老牌字號的「德州小騎士」和百家門市的「3Q脆皮雞排」、獨特的臺式古早味的「炸雞洋行」等臺灣知名的雞肉商家也前來參與盛會，人聲鼎沸。超秦肉品拆封即可食用的超秦肉品就是嫩雞，有口感就是很「Juicy」的諧音。堅持選用國產雞胸肉，不添加化學的磷酸鹽，利用相對無負擔的物理方式幫雞肉按摩，達到雞肉質地嫩化又入味的目的。產品軟嫩多汁、容易咀嚼，特色是不卡牙縫不粉爛，軟嫩程度只需要用叉子就能輕鬆切斷雞胸肉，有經典原味、嚴選黑胡椒、義式香草、日式照燒、微燻泡菜五種口味可挑選。大成益活雞大成益活雞，引進美國NAE標準，全程無抗飼養，並結合動物營養、獸醫、養殖以及食品科學方面的專家，以全植物性飼料搭配益生菌、天然植萃精華、酵母萃取物等天然保健配方，讓益活雞健康長大，不僅雞肉鮮嫩清甜好滋味，還能讓消費者更加安心地享用!鹿野土雞「鹿野土雞MI HON MI SAN」品牌主要著重於提供健康、營養、美味的土雞食品，貫徹大成集團「從農場到餐桌」的精神。品牌追求以天然飼養方式飼養土雞，讓消費者能夠享用新鮮健康的食品，並且重視環境保護、食品安全和生產品質。鹿野土雞品牌擁有不同土雞雞種的產品，如皇金、紅仿、黑羽、烏骨、鹿野雞等等，根據各個雞種，推出不只有全雞、分切包裝，還有已經料理好的熟品品項。品牌更榮獲第20屆國家品牌玉山獎殊榮的肯定。炸鷄大獅揚秦國際旗下的「炸鷄大獅」是麥味登的兄弟品牌，總部具有三十多年連鎖餐飲營運經驗，炸鷄大獅不僅是臺灣第一家取得穆斯林友善餐廳認證的臺式炸雞品牌，目前門市更遍及臺灣、印尼、馬來西亞及新加坡等地，總店數超過100餘家。尤其嚴選國產又大又厚的新鮮雞胸肉製成的超大「極餓獅排」，不僅肉質細膩，皮脆、肉嫩、多汁、甜美，是每年雞排節人氣搶搶滾的招牌美食。十九甲雞排「十九甲雞排」自2018年創立至今，秉持著選用臺灣在地雞肉大廠，保有新鮮的國產雞肉高度的原汁水分與更多營養價值，搭配十九甲獨家的醃製配方處理每一塊雞肉，再以自行研發的炸粉薄皮油炸，讓整塊雞排多汁而不油膩，保留雞肉的鮮甜、口感Q彈而不乾柴，讓人一吃回味無窮。3Q脆皮雞排從無名雞排攤到全臺100多家分店的「3Q」，一路全是姐弟情深共同努力研發打拼的成果，店名是在顧客購買後一聲聲的3Q，誠心感謝而來，飄香美味二十多年始終如一，可謂臺灣雞排鼻祖。店內全部採用國產雞肉，招牌的脆皮雞排採獨家配方醃漬，使用德國真空按摩機按摩半小時充分入味，再以地瓜粉、馬鈴薯粉、麵粉特調的發酵熟成粉漿裹上，油炸時粉漿鎖住鮮甜肉汁即是好吃的秘訣。德州小騎士在美國德州起家的德州炸雞，以「好吃的炸雞在德州」及西部牛仔形象，在速食業頗具知名度。當時世界各地有1,600家的德州炸雞連鎖店。1987年，美方總公司與喬吉食品簽定南部發展合約。1997年德州炸雞總店數在臺灣排名第2，在國內與麥當勞、肯德基並列三大速食店。第二代鄭蓋聖董事長在取得商標權後，接手德州小騎士於高雄市五福二路持續經營，將傳說中好味道沿續下來。現第三代經營者鄭謙一總經理，為了提升德州小騎士品牌價值，將更多的現代元素加了進來，並預計在全臺展開直營店的擴店計畫。炸雞洋行炸雞洋行以臺式炸雞享譽府城，其香氣來自於中藥材香料，例如百草、甘草、花椒等，使用臺式特有的濕漿醃漬法,加上美國進口壓力鍋的兩段式炸法，出爐成品的皮薄酥脆、肉質保水多汁，獨特的臺式古早味炸雞口感完全有別於美式炸雞。為了確保肉質品質，直接與國產雞肉品牌大廠合作，炸雞洋行的生鮮雞肉全程冷鍵系統直送到店，不會有進口雞肉解凍後的脫水狀況，更是炸雞咬下軟嫩爆汁的關鍵。繼「三兩腿」產品打響好口碑,炸雞洋行又研發三個月推出大份量的「八兩雞」，用氣壓式炸鍋完美呈現L形大雞腿的好滋味，配上清爽主食奶黃包,以及使用義大利海鹽醃漬檸檬片調製的鹹檸七汽水，用創意懷舊滋味走出自己的風格。