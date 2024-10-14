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中共解放軍東部戰區今（14）日宣布將對台發動「聯合利劍-2024B」軍事演習，國台辦發言人陳斌華也聲稱，中國決定將「黑熊學院」負責人沈伯洋、聯華電子創辦人曹興誠列入「台獨頑固份子」清單。對此，曹興誠表示，中共圍台軍演，意圖恐嚇台灣人，舉止野蠻，令人厭惡。曹興誠今日在臉書發文表示，中共政權雖然活在21世紀，觀念卻還似古代亡靈。所有中共的官員，都應該去補習一些現代文明的基本知識，都應該去仔細研讀聯合國在1948年推出的「人權宣言」。曹興誠指出，聯合國人權宣言呼籲尊重每一個人類的平等、自由、權利和尊嚴；並提出主權在民的觀念。主權在民，簡單地說，就是國家的最高權利來自人民，而政府的合法性來自人民的同意。人民得定期以投票方式來汰換到期的政權，以確保政權服從主權的意志。曹興誠表示，和「主權在民」相呼應的觀念，是「人民自決」。人民自決是指一個民族、族群或地區的人民有權自主決定其政治地位，而不受外來勢力或其他國家的干涉。這一概念強調，任何人民或民族都有權決定是否要組成一個獨立的國家，或選擇加入另一個國家、自治或與其他國家聯合等。它是現代國際法中一個重要的原則，特別在去殖民化和民族解放運動中具有重要意義。曹興誠指出，由於主權在民和人民自決的提倡，1945年至今，世界出現了135個新興的獨立國家，使得獨立國家的數目，從60個增加到195個。曹興誠進一步指出，可惜二戰後還有不少政權拒絕尊重「主權在民」和「民族自決」；中共是最顯著的例子。他們一直堅持「槍桿子出政權」，要求人民要「聽黨話、跟黨走」。明顯不服從中共的，會遭到種種迫害，即使表面不反共而中共認為「有可能」暗中反共的，也會被羅織罪名而遭到整肅。曹興誠表示，由於枉顧人權，中共自1949年建立政權以來，給中共統治下的人民帶來了深沈、巨大的苦難。時至今日，中共沒有對他們帶給人民的苦難做出任何反省和檢討，反而因為近年來經濟快速發展累積了財富，變得更加自負驕狂。曹興誠痛批，2018年，中共修改憲法，居然聲稱「台灣是中華人民共和國不可分割的領土」，完全不顧台灣的主權係由台灣人擁有，也意圖剝奪台灣人民自決的權利。中共政權亟圖侵犯台灣人的主權，已經引起自由世界主要國家的關注，並紛紛站出來主持公道。曹興誠分析，這兩年美國不論官方或民間，都幫台灣反駁了中共聲稱擁有台灣主權的種種荒謬理由。美國人指出，開羅宣言或波茲坦文告出現的時候，中華人民共和國尚未成立，所以跟中共國無關。另外聯合國2758號決議，並未提及台灣，中共沒有理由依據這個決議文來主張對台灣人的主權。曹興誠表示，歐盟對台海兩岸的立場更直接了當，他們認為台灣與中共國互不隸屬，台灣的主權只能由台灣自己民選的政府來代表，中共無權聲稱擁有台灣的主權。曹興誠指出，美、歐對台灣人的支持讓人欣慰，但讓人不解的是，台灣內部居然有許多人，對擁有主權與否毫不在意，卻附和中共，反對「台獨」。「台獨會引起戰爭」，是中共對台灣人的恐嚇，而台灣有很多人因為害怕也接受了中共的恐嚇。這些嚇破了膽的懦夫們，不敢指出兩岸戰爭的根源，來自中共侵略台灣的意圖，卻指責想正當防衛台灣主權和自決權的人是「台獨」，認為台獨會「引起」兩岸戰爭，「造成」他們的危險，所以對台獨極端仇視。曹興誠痛批，這些「反獨」的人不了解聯合國人權宣言主張的「主權在民」，是無知；反對台灣人正當防衛自己的主權和自決權，是無理；附和中共對台灣的吞併意圖，是野蠻，屈服於中共的恐嚇而意圖放棄自己的主權，則是「奴性」；只圖自己苟活，而不顧台灣後代子孫的自由，則是「自私」。曹興誠強調，中共現在內部經濟瀕臨崩潰，外部則有美、日、歐盟的嚇阻和圍堵，他們了解對台灣的武力侵犯會引起他們難以承受的後果；所以中共只是會吠的狗，其實不敢咬人；而台灣安全的隱患，不在外強中乾的中共，而在內部許多人的無知、無理、野蠻、奴性和自私。曹興誠呼籲，中共國民眾和台灣的「反獨」人士都能去了解一下聯合國人權宣言的內容，努力做尊重人權的現代人，而不要附和中共，這個農業時代殘留下來的，還裝著秦始皇腦袋、想「一統天下」卻崩潰在即的古代亡靈政權。